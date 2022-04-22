Візит української урядової делегації у Вашингтоні добігає кінця: що просить Україна [ Редагувати ]
Зібрати донорські гроші для підтримки економіки України - головне завдання для української урядової делегації у Вашингтоні. Сьогодні візит закінчується - і урядовці звітують про результати. Які вони? Що просить Україна? І які обіцянки вже дав Захід? Розкаже Дмитро Анопченко.
Ситуація проста: як кажуть українські урядовці, через війну дефіцит українського бюджету зараз щомісяця складає 5 мільярдів доларів. Те, що Україна повідомила західним партнерам тут, у Вашингтоні: країна втратила 50 відсотків ВВП; надходження, які є - дозволяють покривати лише 54 відсотки потрібних витрат. І країна не має "закривати" це через запозичення, збільшуючи борги - потрібні донорські кошти. Організувати їх - і домовитися щодо прозорої системи, коли західні кошти міг би акумулювати той самий МВФ, - завдання, над яким працювали ці кілька днів у Вашингтоні.
Як саме це організують, кілька годин тому розповіли на спільному брифінгу міністри фінансів України і Канади. Пресі повідомили, що Оттава - окрім того, що вже виділила 900 мільйонів доларів військової допомоги, готова вкладати гроші і до спеціального "фонду солідарності з Україною". І ось послухайте, що сказала, відповідаючи на моє запитання міністр фінансів Канади Христя Фріланд.
Христя Фріланд, міністр фінансів Канади:
Цей фонд, який наповнюватимуть західні країни, має дати можливість на першому етапі забезпечувати виплати з державного бюджету, а на другому - зібрати кошти для відбудови України. І як сказав вітчизняний міністр фінансів, Київ шукає варіанти, як перевести заморожені Заходом російські кошти до фонду підтримки України. А от щодо ідеї заморозити виплати українських боргів перед МВФ, а таке пропонували економісти тут, у Вашингтоні, то в українському уряді якраз не вважають це проблемою і це питання тут, у Вашингтоні, не ставили.
Христя Фріланд також розповіла, що відбувалося за закритими дверима під час зустрічі міністрів фінансів великої двадцятки і великої сімки, а такі засідання відбувалися якраз цими днями тут, у Вашингтоні.
Каже, Канада однозначно за те, щоб Росію вигнали з великої двадцятки. І за її словами, більшість західних колег це підтримують. Звісно ж, буде спротив того ж Китаю, але тут Фріланд пропонує просту відповідь. Запевнила: якщо Росія буде присутня (тобто мається на увазі, якщо на засідання великої двадцятки приїде Путін), Канада брати участі не буде.
Ну і щодо візиту української делегації (а очолює її, нагадаю, прем'єр-міністр Шмигаль), то сьогодні о сьомій вечора за місцевим часом преса має можливість із ним особисто поспілкуватися щодо підсумків і щодо тих обіцянок, які Україна почула від західних партнерів.
Тому поки я можу говорити тільки про його зустрічі, ну а решту почуємо вже особисто від керівника уряду. А це розмови із першими особами США - і з президентом Байденом, і зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі - вона вийшла дуже теплою. Також маю згадати розмову прем'єра у Світовому банку, тут ж конкретні результати і чіткі обіцянки. Президент банку повідомив, що ця структура вже закумулювала більше 3 мільярдів доларів для економічної допомоги Україні. За рахунок пожертв від Штатів, Великої Британії, Норвегії, Данії, Австрії, Латвії, Литви, Ісландії та навіть Японії.
Але знову ж таки пресу просять не забігати наперед, тому що переговори ще тривають – у Вашингтоні тільки початок дня. А ввечері буде можливість все почути з перших вуст.
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Відомо про приїзд української урядової делегації вже на наступному тижні. Планується, що її очолить прем'єр Шмигаль, а у складі делегації мають бути і міністр фінансів, і голова Нацбанку, й інші ключові чиновники.
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