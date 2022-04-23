Російські підводні човни запускають крилаті ракети по Україні з Чорного моря [ Редагувати ]
Після потоплення ракетного крейсера "Москва" російський флот став обережнішим і нарощує запуски крилатих ракет по Україні з підводних човнів у Чорному морі. Про це повідомляє The Times.
"Ростов-на-Дону" та інші російські субмарини класу "Варшав'янка" озброєні ракетами "Калібр", які регулярно вражають об'єкти в Україні.
Топити ворожі підводні човни ЗСУ поки не можуть, оскільки ракети запускаються з глибини 50 метрів.
Але військові експерти кажуть, що для перезарядки субмарини тривалий час мають стояти в портах у надводному положенні.
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