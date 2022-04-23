Німеччина і Франція обійшли ембарго на постачання зброї росії - The Telegraph [ Редагувати ]
Німеччина і Франція обійшли ембарго ЄС на постачання зброї росії, введеному в 2014 році. Німецькі та французькі компанії постачали москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку.
За даними видання, Франція і Німеччина в обхід ембарго поставили в росію військової техніки на суму 273 млн євро. Журналісти припускають, що отримана москвою зброя може використовуватися у війні проти України.
"Вони відправили (москві - ред.) обладнання, в тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети і гармати, незважаючи на ембарго ЄС на постачання зброї в росію, введене після (окупації - ред.) Криму в 2014 році", - зазначає газета.
Також наголошується, що щонайменше 10 країн-членів НАТО експортували з росії обладнання майже на 350 млн євро. При цьому близько 78% від загальної кількості було поставлено німецькими і французьким компаніям.
"І Париж, і Берлін чинили опір забороні ЄС на покупку газу у росії, і в цей час блок платить москві мільярд євро в день за постачання енергоресурсів", - підкреслили у виданні.
по темі
Лідери Франції та Німеччини в неділю зробили заяви щодо масових вбивств росіянами мирних мешканців Бучі
Франція надасть Україні 155-мм самохідні артилерійські установки CAESAR і противотанкові ракетні комплекси "Мілан". Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон
Україна, аби протистояти росії, потребує ще більше озброєння
Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до росії із закликом поважати міжнародне гуманітарне право та припинити блокаду українского Маріуполя
Голова комітету Бундестагу Німеччини із зовнішньої політики Майкл Рот заявив, що Україна може отримати від Берліна важке озброєння