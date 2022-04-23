Німеччина і Франція обійшли ембарго ЄС на постачання зброї росії, введеному в 2014 році. Німецькі та французькі компанії постачали москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку.

За даними видання, Франція і Німеччина в обхід ембарго поставили в росію військової техніки на суму 273 млн євро. Журналісти припускають, що отримана москвою зброя може використовуватися у війні проти України.

"Вони відправили (москві - ред.) обладнання, в тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети і гармати, незважаючи на ембарго ЄС на постачання зброї в росію, введене після (окупації - ред.) Криму в 2014 році", - зазначає газета.

Також наголошується, що щонайменше 10 країн-членів НАТО експортували з росії обладнання майже на 350 млн євро. При цьому близько 78% від загальної кількості було поставлено німецькими і французьким компаніям.

"І Париж, і Берлін чинили опір забороні ЄС на покупку газу у росії, і в цей час блок платить москві мільярд євро в день за постачання енергоресурсів", - підкреслили у виданні.