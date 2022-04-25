У Рівненській ОВА підтвердили три влучання ракет [ Редагувати ]
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль відзвітував про наслідки ракетного обстрілу регіону військами рф. Про це повідомляється в Telegram-каналі очільника Рівненської області.
Три ворожі ракети, за словами Коваля, влучили в залізничну інфраструктуру в Здолбунівському районі. Голова ОВА вкотре закликав мешканців Рівненщини не розповсюджувати фото та відео руйнувань.
Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи.
На території області вже відновили рух пасажирських поїздів. Роботи з подолання наслідків ракетного удару наразі тривають.
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