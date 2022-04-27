До України знову масово везуть автівки з-за кордону [ Редагувати ]
Нашестя євроблях. До України знову масово везуть автівки з-за кордону. Самі ж українці. Як тільки держава - на час воєнного стану - скасувала податок на розмитнення - усі кинулися за покупками. І тепер на українському європейському кордоні величезні черги. Мар'яна Мартин - далі.
Михайло з Ужгорода показує свій новенький "Вольво".
Михайло Туряниця, житель Ужгорода:
… хороша, дизельна, двигун чистенький, нічого там нема ніяких потьоків такий шкіряний салон простора ззаді багажник такий як для сім'ї.
Коробка автомат, шкіряний салон, двигун 2.4 літра, дизель - не машина, а казка - каже чоловік. Ще донедавна про таку і не мріяв, бо ж була йому не по кишені.
Михайло Туряниця, житель Ужгорода:
Придбали у Швейцарії, дуже дуже хороша машинка, якісна, обслужена.
Задоволений покупкою і Микола. Дві години тому він приїхав з Чехії. За цю мазду 2012 року чоловік за кордоном заплатив 2800 євро.
На час воєнного стану в Україні запровадили пільгове розмитнення імпортних товарів, у тому числі й на авто. Нульове розмитнення вступило в дію п'ятого квітня. І з того часу закарпатські митники, за пільговою схемою, розмитнили більше тисячі машин.
Павло Герасимюк, начальник митного посту "Ужгород-Вантажний" Закарпатської митниці:
Загальна сума пільг складає 158 млн грн, тобто таким чином з одного транспортного засобу громадянин може зекономити близько 140 тисяч грн при митному оформленні. Митні платежі жодні не стягуються в одну вантажну зміну митним постом. Ужгород-Вантажний оформлюється від 30-90 транспортних засобів.
Алгоритм дій наступний: купуєте авто за кордоном, транспортний засіб має бути знятий з обліку у країні, де його придбали, далі оформлюєте договір купівлі-продажу або відповідну фактуру, що підтверджує вартість автівки та право власності. З документами йдете у пункт розмитнення. Процедуру можна пройти самостійно, або ж покликати на допомогу брокера.
Георгій Бачинський, митний брокер:
Відразу з першого дня ми почали оформляти машини. Послуги наразі коштують в середньому 2500 грн. Основне - це набір декларацій, представлення інтересів людини на митниці, і саме важливий і самий кропіткий момент - коли людина ще за кордоном, ми пояснюємо який пакет … скласти.
Найбільше через закарпатську митницю завозять автівки середнього класу. З розмитненим авто - власник далі їде до сервісного центру.
Ігор Тимко, начальник територіального сервісного центру в Ужгороді:
Беруть талончик електронної черги, їх визиває адміністратор, перевіряє перелік документів. Набирається заявочка.
Мито платити не треба, але держава на такій схемі не втрачає. Адже обов'язковими до сплати є вартість свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, а ще збір до пенсійного фонду. Тут все залежить від вартості автомобіля.
Ігор Тимко, начальник територіального сервісного центру в м. Ужгород:
Ну 3% у нас іде воно, не перевищує, або дорівнює 316 тисяч 965 грн, 4% це від 316 - 557 …і вже 5 % від 557 тисяч.
Сама процедура займає не багато часу. Василь приїхав у сервісний центр Ужгорода приблизно о 10 годині. А вже пообіді щасливий власник новенької "Шкоди" - прикріпив на автівку українські номери.
Василь, житель Ужгорода:
Це номера нові на машину, якраз закінчили процедуру, радий. Перша своя уже машина. Ну такої комплектації у нас нема, задоволений.
На реєстрацію автівки чоловік витратив близько дев'яти тисяч гривень. За законодавством, пільги з розмитнення автомобілів вводяться на період воєнного стану. Тож, якщо парламент продовжує його дію, автоматично подовжується і "нульове розмитнення".
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