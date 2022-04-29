"Від перемоги України залежить існування Донбасу" - Зеленський [ Редагувати ]
Якщо російській федерації вдасться реалізувати свої плани, їй вистачить артилерії, аби зрівняти Донбас із землею. Аби не допустити цього, Україна продовжить захищати свої землі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Оборона нашої землі, захист наших людей - це буквально боротьба за життя. Для Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани хоча б частково, то у них ще вистачить артилерії й авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас, як вони це вже зробили з Маріуполем.
Як відзначив Зеленський, окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь, звинувачуючи у цьому місцевих жителів та захисників міста. За його словами, навіть нацисти не були настільки цинічними, як російські загарбники.
Просто російський концтабір посеред руїн і порядки в окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, не суттєво відрізняється від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи. Але російським військовим вдається бути навіть цинічнішими за нацистів. Тодішні загарбники хоча б не розповідали, що це маріупольці та захисники міста самі себе обстрілювали й вбивали.
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