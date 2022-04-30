Лондон відряджає до України групу експертів. Вони будуть збирати та документувати всі докази звірств, які вчинили російські окупанти. Особливу увагу приділятимуть сексуальному насильству. Коли ж розпочнуть роботу британці? Розповість наша спеціальна кореспондентка - Світлана Чернецька з Лондона.

Лондон обіцяє всю необхідну підтримку в розслідуванні воєнних злочинів в Україні та притягненні винних до відповідальності. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. У Гаазі вона зустрілася з президентом Міжнародного кримінального суду Пьотром Гофманські, з яким обговорила практичну допомогу Києву. Ліз Трасс оголосила, що вже на початку травня Лондон відправить до України експертів з воєнних злочинів.

Дипломатка каже, що британський досвід допоможе встановити правду та притягнути до відповідальності режим путіна. Спеціалісти збиратимуть докази на місцях, записуватимуть свідчення очевидців, проводитимуть судмедекспертизи. Підтримку їм надаватиме британська розвідка. Вона встановлюватиме зв'язки між тим, що відбувається на передовій, та російською владою, щоби до відповідальності притягнули кожного з ланцюга командування.

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії:

Притягнення винних до відповідальності також сприятиме запобіганню подальшим звірствам в Україні. Це покаже зловмисникам - якщо вони вчиняють воєнні злочини й використовують зґвалтування як знаряддя війни, то їм не уникнути покарання. Ми розглядаємо різні можливості, зокрема переслідування російських лідерів за неспровокований напад. Але пріоритет зараз - це збір усіх можливих доказів.

Окрім того, Лондон виділив додаткове фінансування Міжнародному кримінальному суду. Мільйон фунтів стерлінгів піде на поліпшену систему зберігання доказів. Розслідування звірств російської армії зараз проводять і український уряд, і Міжнародний кримінальний суд, і ще кілька європейських країн, зокрема Німеччина, Франція та Польща. На звільнених територіях працюють понад сотні команд, до яких входять розслідувачі, прокурори, юристи з прав людини, судмедексперти та спеціалісти з балістики.

Оксана Покальчук, директорка організації "Міжнародна амністія Україна":

Коли докази збираються людьми з різних країн, ну, звичайно, за певною однією методологією, за певними стандартами, тут все зрозуміло, але вони збираються людьми, скажемо так, які не можуть бути ніяким чином підозрювані в певній позиції політичній щодо тої чи іншої сторони, це насправді тільки посилює наші докази майбутні в міжнародних судових інституціях, ну і національних, звичайно також, але в першу чергу в міжнародних.

Експертка Оксана Покальчук каже, що для оцінки всіх доказів звірств, які вчинили окупанти, можуть піти роки. Але дуже важливо збирати свідчення якомога швидше. Бо з часом вони банально втрачатимуться, як, приміром, сліди тортур на тілах катованих. Саме тому Київ охоче приймає команди закордонних спеціалістів. Їх все ще критично не вистачає. На цей час зафіксували понад вісім тисяч потенційних воєнних злочинів і встановили близько 600 підозрюваних. Більшість із них - армійці високих рангів.

Перші обвинувачення стосуються 10 російських вояків, які утримували мирних жителів у заручниках у Бучі, знущалися над ними та морили голодом. Усі підозрювані - з 64-ї мотострілецької бригади збройних сил рф. Їх оголосили в розшук та інкримінують умисне вбивство. Ця бригада зараз повернулася на передову в Ізюм, тож є вірогідність, що підозрюваних знайдуть та притягнуть до відповідальності. Якщо вони ще живі - бо, за даними британської та американської розвідок, це формування понесло дуже серйозні втрати ще на Київщині.