У Донецькій області окупанти поранили 9 цивільних, серед яких 4 дитини [ Редагувати ]
У Донецькій області за добу окупанти поранили 9 мирних мешканців. Зокрема, серед них - 4 дитини.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Повідомляється, що 3 дитини поранили у Добропіллі та 1 у Дробишевому.
Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, яка отримала поранення у Луганській області.
Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 3 загиблих у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
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