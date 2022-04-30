У Донецькій області за добу окупанти поранили 9 мирних мешканців. Зокрема, серед них - 4 дитини.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Повідомляється, що 3 дитини поранили у Добропіллі та 1 у Дробишевому.

Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, яка отримала поранення у Луганській області.

Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 3 загиблих у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.