На Херсонщині українські провайдери відновили мобільний зв'язок. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Роботу мережі лагодили фактично під обстрілами. Адже рашисти продовжують нещадно бити по населених пунктах Херсонщини, які вже визволені Збройними Силами України. Там є жертви. Докладніше - подивіться.

Село Заградівка ворог поливав вогнем із градів. Від ударів рашистської артилерії загинула 56-річна жінка. Ще двоє людей мають важкі поранення голови, у чотирьох - травми кінцівок, повідомляють на офіційній сторінці Кочубеївської територіальної громади. Окупанти обстріляли й визволену нашими військовими частину Високопільської громади.

Олександр Вілкул, голова Криворізької обласної військової адміністрації:

При обстреле врагом освобожденной части Высокопольской громады в Херсонской области один из снарядов попал в жилой дом. Тяжелые ранения получили мать и ее пятилетняя дочь. Состояние ребенка было крайне критическим. Слава Богу успели доставить раненных в Кривой Рог. Врачи провели сложные операции. Мама и дочь живы. Вся необходимая помощь оказывается. Молимся за их здоровье.

Мешканці Херсонщини моляться про якнайшвидше визволення. Та поки русня хазяйнує в окупованих населених пунктах, у Голій Пристані за наводкою місцевих колаборантів вимагають "здавати зброю"!

У Генічеську після того, як окупанти спотворили місто, повернувши пам'ятник Леніну, примусово залучають містян до великого прибирання напередодні 9 травня. При цьому погрожують арештом!

У Каховці новації для підприємців. Їх змушують отримувати дозвіл на господарську діяльність від окупантів!

Окупанти продовжують забирати людей у полон. Після того, як гнобителі викрали голову й заступника Чорнобаївської сільради, законно обрані очільники населених пунктів - складають повноваження. Таке рішення ухвалив, зокрема, Чаплинський сільський голова.

Олексій Фаустов, сільський голова Чаплинки:

У зв'язку з хворобою і неможливістю виконувати свої обов'язки я офіційно складаю повноваження селищного голови. Я залишаюсь у Чаплинці, нікуди не виїжджаю, якщо є якесь питання, допомоги, звертайтеся.

В Олешках загарбники досі не вирішили, кого ж призначити маріонетковим головою. Проте продовжують збирати особисті дані українців.

Євген Рищук, міський голова Олешок:

Никого пока не нашли оккупанты на должность головы. Базируются они в основном там, в полиции, бывшей. Вчера взломали помещение соцслужбы. Поставили себе за цель проводить медосмотры, но я так боюсь, медосмотры закончатся изъятием личных данных пациентов. Потому что не могу понять, зачем проводить медосмотры в помещении соцслужбы, когда для этого есть больницы, поликлиники.

У самому Херсоні містяни радіють, бо нарешті отримали можливість поговорити з рідними.

У нас заработали телефоны мобильные, я проснулась, сразу по привычке к телефону. И какая была радость, когда я увидела, что могу кому-то позвонить. По крайней мере, мы уже на связи, потому что мы с вечера, 30 апреля, сидели вообще без связи.

Фахівці лагодили мережі буквально під обстрілами!

Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку України:

Внаслідок обстрілів було перебито волоконно-оптичну мережу, вимкнено від живлення саме станції комутації в місті Херсоні. Це чергова спроба нашого ворога наших громадян залишити без правдивої інформації. Було перебито волоконно-оптичну мережу між містом Херсон та містом Миколаїв, близько 20 км до міста Миколаїв, постійно там велися обстріли. Завдяки роботі ЗС, артилерії було посунуто ворога та надано можливість нашим фахівцям і фахівцям провайдера відновити постачання.

Херсонці повідомляють, що мобільний зв'язок не завжди стабільний. Лише частково відновлений і інтернет. Тож варто перевіряти, звідки трафік.

Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку України: