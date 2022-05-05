Донорську конференцію з відбудови України - проводять світові лідери сьогодні у Варшаві. І вже зібрали понад шість з половиною мільярдів доларів. Ці кошти підуть на підтримку економіки та відбудову нашої країни. А ще - говорили про майбутнє членство України в Євросоюзі. Більше про захід у Варшаві - далі.

Це початок плану Маршала для України - так назвав сьогоднішній захід президент Євроради Шарль Мішель. У Варшаві на національному стадіоні європейські лідери зібралися, аби обговорити, як саме відбудовуватимуть Україну. Ініціатори заходу - прем'єр-міністри Швеції та Польщі.

Матеуш Моравецький, премʼєр-міністр Польщі:

Ми дуже добре розуміємо, що зараз ви боретесь не лише за свою батьківщину, незалежність та свободу, але й за нашу. Ми продовжимо підтримувати вас усіма можливими шляхами. І ви виграєте цю війну. Ми виграємо разом. Разом ми продемонструємо, що європейські цінності, це не порожні слова.

Допомогти уже зараз Захід хоче у трьох напрямках. Це гуманітарна допомога для українців, як всередині України, так і за її межами. Зараз країна потребує 12 тисяч тонн допомоги щодня, а отримує лише 3 тисячі. На конференції мають знайти спосіб залатати цю діру. Візьмуться і за підтримку бюджету країни - грантами та кредитами. І відновлення та відбудову держави.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Ми допоможемо відбудувати вашу країну та економіку, ваші будинки, школи, лікарні, бізнеси, зробити у майбутньому безпечну та процвітаючу Україну. І це не просто теоретичні довгострокові плани. Реконструкція розпочинається сьогодні.

Шарль Мішель наполіг, Україну не просто відновлять, а зроблять її ще прогресивнішою, адаптованою до умов майбутнього, зведуть нову і сучаснішу інфраструктуру, врахувавши кліматичні зміни та цифрову трансформацію.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Ми обговорювали з президентом Зеленським ідею фонду солідарності на підтримку України. А на нашій останній зустрічі в березні ми вирішили створити цей фонд. І це конкретне вираження наших зобовʼязань перед Україною з допомогою і підтримкою донорів.

До збору коштів залучили не лише усі держави Євросоюзу, а й партнерів зі Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку. Детально про стан справ та потреб учасникам відзвітував український премʼєр Денис Шмигаль, який прибув до Варшави. А президент Володимир Зеленський звернувся через відеозв'язок.

Володимир Зеленський, президент України:

Відновлення України зараз має стати історичним прикладом для нашого часу. І майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після другої світової війни. І такі інвестиції вільного світу, якщо вони будуть швидкими, якщо вони будуть достатніми, означатимуть що мільйони наших людей, які стали вимушеними переселенцями, зможуть повернутись додому.

Ця конференція - лише старт. За нею - у найближчі місяці - буде серія інших донорських заходів, де наші партнери збиратимуть кошти й звітуватимуть, як відбувається відбудова України.