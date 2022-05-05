Реконструкція України розпочинається сьогодні - Шарль Мішель [ Редагувати ]
Донорську конференцію з відбудови України - проводять світові лідери сьогодні у Варшаві. І вже зібрали понад шість з половиною мільярдів доларів. Ці кошти підуть на підтримку економіки та відбудову нашої країни. А ще - говорили про майбутнє членство України в Євросоюзі. Більше про захід у Варшаві - далі.
Це початок плану Маршала для України - так назвав сьогоднішній захід президент Євроради Шарль Мішель. У Варшаві на національному стадіоні європейські лідери зібралися, аби обговорити, як саме відбудовуватимуть Україну. Ініціатори заходу - прем'єр-міністри Швеції та Польщі.
Матеуш Моравецький, премʼєр-міністр Польщі:
Ми дуже добре розуміємо, що зараз ви боретесь не лише за свою батьківщину, незалежність та свободу, але й за нашу. Ми продовжимо підтримувати вас усіма можливими шляхами. І ви виграєте цю війну. Ми виграємо разом. Разом ми продемонструємо, що європейські цінності, це не порожні слова.
Допомогти уже зараз Захід хоче у трьох напрямках. Це гуманітарна допомога для українців, як всередині України, так і за її межами. Зараз країна потребує 12 тисяч тонн допомоги щодня, а отримує лише 3 тисячі. На конференції мають знайти спосіб залатати цю діру. Візьмуться і за підтримку бюджету країни - грантами та кредитами. І відновлення та відбудову держави.
Шарль Мішель, президент Ради ЄС:
Ми допоможемо відбудувати вашу країну та економіку, ваші будинки, школи, лікарні, бізнеси, зробити у майбутньому безпечну та процвітаючу Україну. І це не просто теоретичні довгострокові плани. Реконструкція розпочинається сьогодні.
Шарль Мішель наполіг, Україну не просто відновлять, а зроблять її ще прогресивнішою, адаптованою до умов майбутнього, зведуть нову і сучаснішу інфраструктуру, врахувавши кліматичні зміни та цифрову трансформацію.
Шарль Мішель, президент Ради ЄС:
Ми обговорювали з президентом Зеленським ідею фонду солідарності на підтримку України. А на нашій останній зустрічі в березні ми вирішили створити цей фонд. І це конкретне вираження наших зобовʼязань перед Україною з допомогою і підтримкою донорів.
До збору коштів залучили не лише усі держави Євросоюзу, а й партнерів зі Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку. Детально про стан справ та потреб учасникам відзвітував український премʼєр Денис Шмигаль, який прибув до Варшави. А президент Володимир Зеленський звернувся через відеозв'язок.
Володимир Зеленський, президент України:
Відновлення України зараз має стати історичним прикладом для нашого часу. І майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після другої світової війни. І такі інвестиції вільного світу, якщо вони будуть швидкими, якщо вони будуть достатніми, означатимуть що мільйони наших людей, які стали вимушеними переселенцями, зможуть повернутись додому.
Ця конференція - лише старт. За нею - у найближчі місяці - буде серія інших донорських заходів, де наші партнери збиратимуть кошти й звітуватимуть, як відбувається відбудова України.
по темі
В Амстердамі і Лондоні, у Варшаві і Брюсселі. У Маямі та Оттаві - на вулицях міст і сіл у різних куточках світу майорять українські прапори.
Оживити відчуття війни в сесійній залі у Страсбурзі допомогли українські депутати. Їхні емоційні виступи європейські колеги вітали оплесками.
Євросоюз загалом виділив 1,5 млрд євро в якості військової допомоги Україні. Про це заявив президент Європейської Європейської ради Шарль Мішель на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві
Угорський міністр закордонних справ використовує російські наративи, аби пояснити чому Будапешт відмовляється постачати Україні зброю і блокує транзит від інших європейських країн.
Загроза ядерного інциденту спонукає європейців задуматися не лише про укриття, а й про своє здоров'я на тлі такої загрози.