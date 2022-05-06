Маріупольським гуманітарним коридором евакуювали ще 344 людини: історії тих, хто пережив пекло [ Редагувати ]
Маріупольським гуманітарним коридором вдалося евакуювати ще 344 людини. Це жителі самого Маріуполя та Мангуша, а також Бердянська, Токмака та Василівки. Цієї ночі автобуси з переселенцями дісталися Запоріжжя. Як у місті зустрічали людей та якими історіями вони ділилися - дивіться.
Вночі у Запоріжжі зустріли чергову евакуаційну колону. У місто прибули майже три з половиною сотні людей. Переважно, жінки з малими дітьми та пенсіонери, які виїхали з Маріуполя, Мангушу та деяких районів Запорізької області. Із автобусів люди виходили втомлені, але щасливі, що вирвалися з пекла.
Ольга, переселенка з Маріуполя:
Очень рады, что мы в Украине. - А звідки ви приїхали? - С Мариуполя. Мы два месяца пытались выехать оттуда. Маруиполь разрушен, света, газа ничего нет, воды нет. Продуктов нет, а если есть рынки, сейчас открылись, в три дорога. Все купить сложно и дорого.
Окрім людей із Донеччини цим гуманітарним коридором вдалося вивезти і деяких жителів Запорізької області. Зокрема, з Бердянську, Токмаку та Василівки. Не на камеру люди розповідають, жити на тимчасово окупованих територіях важко психологічно. Рашисти розміщуються у місцевих установах та закладах, встановлюють свої порядки, жителів - перевіряють. А ще людей лякають постійні ворожі обстріли.
Вікторія, переселенка з Токмака:
Вчера было не очень тихо, вчера было, думали, будем ночевать в подвалах, но более менее так обошлось.
Робота з евакуації людей триватиме і надалі, зазначають в обласній військовій адміністрації. По максимуму слід вивезти людей з територій, де точаться бої.
Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Ми вивезли багато людей і керівники громад молодці, проявили ініціативу з самого початку і гуманітарна допомога з першого дня туди завозиться, але треба, щоб люди виїжджали, там найтрагічніша ситуація.
Усіх евакуйованих у спеціальному центрі зустрічають волонтери. Тут переселенці можуть отримати допомогу медиків та психологів, речі першої необхідності та гарячий обід. Цього разу в меню суп, каша з м'ясом та салат. Для дітей - фрукти і солодощі. А для тих, хто одразу їде далі - ось такі пакунки з їжею.
Євгенія, волонтерка:
Это каша с мясом, она уже готовая, в вакууме, его только разогреть, можно даже не разогревать, так холодным. И суп точно в таком виде есть.
Наталія разом із ріднею приїхала сюди з Пологівського району. Каже, залишатися хоч і вдома, але поруч із рашистами вже не було сил.
Наталія, переселенка з Пологівського району:
Ми там не почувалися як на своїй землі, в нас її відібрали, відібрали свободу, щоб почувалися як у клітці. Чуть не залили слізьми весь автобус, коли їхали, коли наших хлопців побачили, коли наших рятувальників побачили.
Аби втекти подалі від "руского міра" 73-річна жителька Маріуполя Ольга разом із сином намагалася пішки евакуюватися з міста. Каже, їхню оселю зруйнувала рашистська ракета.
Ольга, переселенка з Маріуполя:
Вторая ракета прилетала, когда мы успели выскочить прямо нам под подъезд все двери, все повылетало.
На ночівлю усіх біженців розмістили у підготовлених для них місцях. Потім люди вже самі вирішать щодо подальшого маршруту. Вони можуть залишитись у Запоріжжі, або евакуюватися далі. Загалом в обласному центрі вже зустріли 250 тисяч переселенців.
по темі
Місто нескорених! "Азовсталь" продовжує тримати оборону. Тим не менш, в Маріуполі російські окупанти почали встановлювати свої порядки. Розповсюджують містом листівки з так званими "правилами життя" в окупації.
Вони усміхаються і граються з дітьми, як колись удома. Із рідного Сєверодонецька цю родину вигнав "руський мир". Окупанти нещадно гатили градами по житлових кварталах.
Володимир Зеленський на спільному із генеральним секретарем ООН брифінгу заявив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та миттєвого втілення досягнутих домовленостей.
Примірочні кабіни, одяг на вішаках, і розсортований за категоріями та відділами - все як у магазині, єдине - платити не треба.
Олександр Васильченко вирушив у рейд до Харкова.