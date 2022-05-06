Із автобусів люди виходили втомлені, але щасливі, що вирвалися з пекла.

Маріупольським гуманітарним коридором вдалося евакуювати ще 344 людини. Це жителі самого Маріуполя та Мангуша, а також Бердянська, Токмака та Василівки. Цієї ночі автобуси з переселенцями дісталися Запоріжжя. Як у місті зустрічали людей та якими історіями вони ділилися - дивіться.

Вночі у Запоріжжі зустріли чергову евакуаційну колону. У місто прибули майже три з половиною сотні людей. Переважно, жінки з малими дітьми та пенсіонери, які виїхали з Маріуполя, Мангушу та деяких районів Запорізької області. Із автобусів люди виходили втомлені, але щасливі, що вирвалися з пекла.

Ольга, переселенка з Маріуполя:

Очень рады, что мы в Украине. - А звідки ви приїхали? - С Мариуполя. Мы два месяца пытались выехать оттуда. Маруиполь разрушен, света, газа ничего нет, воды нет. Продуктов нет, а если есть рынки, сейчас открылись, в три дорога. Все купить сложно и дорого.

Окрім людей із Донеччини цим гуманітарним коридором вдалося вивезти і деяких жителів Запорізької області. Зокрема, з Бердянську, Токмаку та Василівки. Не на камеру люди розповідають, жити на тимчасово окупованих територіях важко психологічно. Рашисти розміщуються у місцевих установах та закладах, встановлюють свої порядки, жителів - перевіряють. А ще людей лякають постійні ворожі обстріли.

Вікторія, переселенка з Токмака:

Вчера было не очень тихо, вчера было, думали, будем ночевать в подвалах, но более менее так обошлось.

Робота з евакуації людей триватиме і надалі, зазначають в обласній військовій адміністрації. По максимуму слід вивезти людей з територій, де точаться бої.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Ми вивезли багато людей і керівники громад молодці, проявили ініціативу з самого початку і гуманітарна допомога з першого дня туди завозиться, але треба, щоб люди виїжджали, там найтрагічніша ситуація.

Усіх евакуйованих у спеціальному центрі зустрічають волонтери. Тут переселенці можуть отримати допомогу медиків та психологів, речі першої необхідності та гарячий обід. Цього разу в меню суп, каша з м'ясом та салат. Для дітей - фрукти і солодощі. А для тих, хто одразу їде далі - ось такі пакунки з їжею.

Євгенія, волонтерка:

Это каша с мясом, она уже готовая, в вакууме, его только разогреть, можно даже не разогревать, так холодным. И суп точно в таком виде есть.

Наталія разом із ріднею приїхала сюди з Пологівського району. Каже, залишатися хоч і вдома, але поруч із рашистами вже не було сил.

Наталія, переселенка з Пологівського району:

Ми там не почувалися як на своїй землі, в нас її відібрали, відібрали свободу, щоб почувалися як у клітці. Чуть не залили слізьми весь автобус, коли їхали, коли наших хлопців побачили, коли наших рятувальників побачили.

Аби втекти подалі від "руского міра" 73-річна жителька Маріуполя Ольга разом із сином намагалася пішки евакуюватися з міста. Каже, їхню оселю зруйнувала рашистська ракета.

Ольга, переселенка з Маріуполя:

Вторая ракета прилетала, когда мы успели выскочить прямо нам под подъезд все двери, все повылетало.

На ночівлю усіх біженців розмістили у підготовлених для них місцях. Потім люди вже самі вирішать щодо подальшого маршруту. Вони можуть залишитись у Запоріжжі, або евакуюватися далі. Загалом в обласному центрі вже зустріли 250 тисяч переселенців.