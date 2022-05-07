Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий ракетний удар військ рф по Одесі.
"Сьогодні загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, у якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково", - підкреслив голова держави.
Зеленський також додав, що такі вчинки можуть робити тільки варвари, які мають ракети, але не мають нічого з того, що робить їх людьми.
При цьому він наголосив, що характерним є те, що росія робить це напередодні дня памʼяті всіх жертв Другої світової війни та Дня перемоги над нацизмом. Такий знак має нагадати кожній державі, що зло неможливо перемогти один раз і назавжди.
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