Великобританія неодноразово допомагала Україні у боротьбі з рашистами, постачаючи до нашої країни протитанкові ракети, системи ППО та іншу зброю. Ще одну додаткову військову допомогу у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів) буде надано вже найближчим часом.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Варто відзначити, що пакет включає контрбатарейні радіолокаційні системи, обладнання для глушення GPS і прилади нічного бачення.



За словами уряду Великобританії, це найвищий рівень витрат на конфлікт із часів воєн в Іраку та Афганістані.

"Жорстокий напад путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні — він також загрожує миру та безпеці у всій Європі", - заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Зазначається, що додаткові витрати на Україну надходитимуть із резерву, який використовується урядом на випадок надзвичайних ситуацій.