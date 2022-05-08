Британія виділить Україні рекордну суму військової допомоги [ Редагувати ]
Великобританія неодноразово допомагала Україні у боротьбі з рашистами, постачаючи до нашої країни протитанкові ракети, системи ППО та іншу зброю. Ще одну додаткову військову допомогу у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів) буде надано вже найближчим часом.
Про це йдеться у матеріалі Reuters.
Варто відзначити, що пакет включає контрбатарейні радіолокаційні системи, обладнання для глушення GPS і прилади нічного бачення.
За словами уряду Великобританії, це найвищий рівень витрат на конфлікт із часів воєн в Іраку та Афганістані.
"Жорстокий напад путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні — він також загрожує миру та безпеці у всій Європі", - заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.
Зазначається, що додаткові витрати на Україну надходитимуть із резерву, який використовується урядом на випадок надзвичайних ситуацій.
по темі
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном
МЗС росії заперечує можливість ядерного удару по Україні чи Великій Британії. Москва дотримується принципів про те, що "у ядерній війні не може бути переможців, і вона не повинна бути розв'язана".
Великобританія відкликала на Московській біржі статус "визнаної". Статус визнаної фондової біржі надається для податкових пільг. Після відкликання статусу інвестори не зможуть користуватися податковими вигодами у майбутньому, якщо вони торгуватимуть на біржі
Також країна має намір перекрити країні-окупанту доступ до послуг у галузі управлінського консалтингу, бухгалтерського обліку та PR
У Британії повідомили подробиці нового пакету благодійної допомоги Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до Верховної Ради України по відеозв'язку перед і докладно розповів про те, що увійде до нового пакету військової допомоги на суму 300 млн фунтів стерлінгів