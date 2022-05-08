У Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по школі і лікарні [ Редагувати ]
У ніч на 8 травня окупанти завдали ракетного удару з РСЗВ "Смерч" і "Ураган" по Миколаєву. Під ворожий обстріл потрапили школа, дитсадок і лікарня.
Про це повідомляється у зведенні Оперативного командування "Південь".
Повідомляється, що в ніч перед Днем пам'яті і примирення, який відзначається 8 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Під обстріл потрапила площа Перемоги, школа, дитячий садок і лікарня.
"Постраждалих серед цивільного населення немає", - уточнили в ОК"Південь".
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