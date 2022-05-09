Окупанти вдарили по центру Слов'янська [ Редагувати ]
Російські війська завдали удару по центру Слов'янська на Донеччині. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.
"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт у центральну частину Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо. Не ігноруйте сигнали тривоги!
Нагадаємо, що росіяни зосередились на штурмі Донбасу. Впродовж останньої доби ворог активізував ведення бойових дій для виходу до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.
Найвірогідніше, рашисти наступатимуть на Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Новоселівку. Ворог намагається взяти під контроль ділянку автошляху Попасна - Бахмут.
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