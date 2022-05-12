Тренери з Харкова займаються зі спортсменами у Рівному [ Редагувати ]
Тренери збірної України з боксу Валерій та Богдан Даниленки змушені були через війну залишити свій рідний Харків. Тепер вони працюють у Рівному. Разом з ними переїхали й кілька перспективних боксерів - призерів чемпіонатів Європи та світу серед молоді. Зараз вони готуються до змагань на базі одного з рівненських спортклубів. Як відбуваються тренування - дивіться далі.
Відпрацьовують удари та б'ються на рингу. Так у Рівному тренуються боксери під керівництвом тренера національної збірної України з боксу Валерія Даниленко. Він - харків'янин.
Валерій Даниленко, тренер національної збірної України з боксу:
Горизонт, Северная Салтовка - там такой район получается на окраине города, со стороны Ростова у меня район. И получается с первого дня пошли там массированные авианалеты, бомбардировки. То есть мы сидели в школьном бомбоубежище с семьей, внучка. У нас разбили всю инфрастурктуру, ни супермаркетов уже ничего не было.
Валерій Даниленко свого часу проводив тренування "золотої збірної" України з боксу: Олександра Усика, Василя Ломаченка та Дениса Берінчика. Каже, хоч війна і поставила спорт на паузу, та змагань у світі ніхто не скасував.
Валерій Даниленко, тренер національної збірної України з боксу:
Мы должны сегодня быть со своим народом, с теми ребятами, которые сейчас на передовой защищают нашу страну и своим примером показать, что можно тренировочный процесс наладить в Украине, не обязательно куда-то уезжать, в Европу, например. Я верю в победу.
Разом з Валерієм поїхав з Харкова і його син - тренер молодіжної збірної з боксу Богдан Даниленко. Каже, рішення про переїзд було складне, але вирішили так - заради нових перемог для України.
Богдан Даниленко, тренер молодіжної збірної України з боксу:
Будемо далі тренуватися. У нас є ціль - це олімпійські ігри. Будемо до них готуватися.
Крім тренерів до Рівного переїхали й троє їхніх вихованців. Один з них - Руслан Цикало. У його активі призові місця на чемпіонатах світу та Європи.
Руслан Цикало, бронзовий призер чемпіонату світу з боксу серед молоді:
Хорошие условия. Тут хороший зал боксерский и также зал кача, чтобы условия. Готовимся, тренируемся, приходим в форму посла перерыва большого.
Відновлює форму і чемпіон Європи з боксу серед юніорів Матвій Ражба. Виїжджати з Харкова не хотів, бо там з волонтерами допомагав бійцям та місцевим жителям.
Матвій Ражба, чемпіон Європи з боксу серед юніорів:
Мій тренер, скажемо так, наставив на правильний путь - на шлях і сказав, що треба займатися своєю справою - ти можеш зробити набагато більше, якщо ти будеш тренуватись і підіймати український прапор на змаганнях міжнародного рівня, олімпійські ігри, чемпіонат світу.
Поєднання рівненської та харківської шкіл боксу, впевнені спортсмени, у майбутньому подарує Україні не одну медаль.
Олексій Твердохліб, головний тренер бійцівського клубу в Рівному:
У нас проходят общие тренировки, то есть обмен опытом. Каждая школа, каждый тренер несет свою определенную школу и определенные циклы тренировок и чем больше знаний - тем эффективней.
Російська військова навала трохи зіпсувала плани українських боксерів, але жагу до перемоги аж ніяк не відібрала, запевняють спортсмени. Тому тепер вони боксують і за Україну, і за ЗСУ. А ще впевнені, що у поєдинку проти рашистів Україна обов'язково переможе.
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