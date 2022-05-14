Росіяни знову намагаються взяти під контроль зв'язок у Херсоні. Як повідомляє Держспецзв'язок, Росгвардія захопила приміщення одного з інтернет-провайдерів і відімкнула обладнання. Окупанти вимагають, щоби провайдер під'єднався до кримської мережі. Рашисти коять і інші злочини: обстрілюють фосфорними снарядами села, ведуть вогонь по людях, які намагаються виїхати, схиляють мобілізуватися в'язнів у СІЗО.

А тим часом херсонські колаборанти обіцяють безкоштовно постачати воду в анексований росією Крим. Огляд подій на Херсонщині - далі в ефірі.

Російські війська влаштували цинічну розправу над людьми, які намагалися виїхати з окупованої території з боку Берислава. Поблизу села Кар'єрне орки обстріляли з "Граду" колону автомобілів! Поранених - щонайменше двоє.

Олександр Вілкул, голова Криворізької ОВА:

Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники. В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар. От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в том числе ребенок 2011-го года рождения. Вместе с женщиной 1954-го года рождения он получил осколочные ранения.

Життя жінок і дітей для загарбників - нічого не варте. Ворог не припиняє вести вогонь по деокупованих населених пунктах. Б'є навіть фосфорними снарядами! В Осокорівці, за інформацією депутата селищної ради Дмитра Бурлая, є поранені. А військові повідомляють: окупанти не полишатимуть спроб узяти під контроль усю Херсонщину.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

Противник на Миколаївщині, Херсонщині продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. За наявними даними, готується до захоплення всієї Херсонщини під свій контроль, підтягує ресурси, відновлює технічні потужності, здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

Розвідка повідомляє, що в окупованому Херсоні діє група вербувальників. Вони шукають людей, які погодяться долучитися до "спецслужб псевдо-республіки ДНР". А водночас - влаштовують тортури містянам.

За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. 12 травня зазначена група прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану "мобілізацію" серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї.

Про те, як це - бути в полоні окупантів - розповів Олександр Книга, художній керівник Херсонського театру імені Куліша. Чоловікові вдалося виїхати з тимчасово окупованої території.

Олександр Книга, художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного:

Найгірше потім, після того, як мене забрали і відпустили, що ти ходиш, весь час навіть ідеш вулицею просто. І весь час спиною відчуваєш, що біжить якась машина, а ти реагуєш на це. Яка це машина. Якщо машина з буквою зе, то це взагалі. Чи вона зупиниться біля тебе. Чи ні.

Водночас рашисти намагаються промивати мізки українським дітям. Це відео зі Скадовська. Там "гастролював" депутат-мародер держдуми Московії Іґарь Кастюкєвич який відзначився обкраданням бібліотек. На Херсонщині його вже прозвали "тупим політруком".

Погано Кастюкєвич не лише знає історію. Він ще й має коротку пам'ять - забув розповісти, скільки на руках рашистів крові українських жінок і дітей. Загарбники сподіваються годувати брехнею й херсонців. Поширили фейк про обстріли обласного центру. Містяни чули обстріли, проте - зовсім інші.

Українські бійці "відзначили" 19-тий удар по Чорнобаївці. Цього разу знищили скупчення техніки і склади боєприпасів. Навіть рашисти вже називають цей аеродром Чистилищем.

Є й інша не менш влучна назва - цвинтар російської техніки. Втім наші захисники б'ють ворога не лише у Чорнобаївці. Ось такий вигляд мають сухі підсумки втрат рашистів. Знищено склад боєприпасів у Великій Олександрівці, а ще штаб загарбників. Мають відповідь на зазіхання окупанти й у Херсоні!