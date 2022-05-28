Окупанти блокадою жителів Херсонської області намагаються взяти їх в заручники і не випускати на підконтрольні Україні території. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого зверненя.

З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд людей з Херсонської області. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень не прийматиме.

За його словами, це прояв слабкості з боку російських військ.