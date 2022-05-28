Зеленський відреагував на блокаду Херсона [ Редагувати ]
Окупанти блокадою жителів Херсонської області намагаються взяти їх в заручники і не випускати на підконтрольні Україні території. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого зверненя.
З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд людей з Херсонської області. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень не прийматиме.
За його словами, це прояв слабкості з боку російських військ.
Прояв того, що їм нічого дати людям, а люди нічого не хочуть від них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все собі, це тільки питання часу. І кожен день цей час до звільнення скорочується.
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Загарбникам немає жодного діла навіть до тих, хто їх підтримує. Армія мародерської федерації, схоже, має інше завдання - спустошити Херсонщину та втекти!