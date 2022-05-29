Військові росії, які сьогодні воюють проти нашої країни, масово очікують кінця травня. Про це у Telegram-каналі повідомляє Служба безпеки України.

Планують "законно" покинути територію України.

Виявилося, що вже в кінці травня закінчується 90-денний термін проведення "спецоперації", який був визначений російським законодавством. Окупанти, які прибули до України ще в лютому - бажають "законно" покинути службу.

Сказали, заміни не буде жодної. Ніхто нас не хоче міняти, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, зараз досиджу, три місяці як стукне - треба якось вибиратися. Буду шукати щось на громадянці.

Водночас командування намагається втримати солдатів: агітують й залякують тим, що зіпсують їм особисту справу.