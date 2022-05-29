Окупанти масово очікують кінця травня: в СБУ пояснили причину [ Редагувати ]
Військові росії, які сьогодні воюють проти нашої країни, масово очікують кінця травня. Про це у Telegram-каналі повідомляє Служба безпеки України.
Планують "законно" покинути територію України.
Виявилося, що вже в кінці травня закінчується 90-денний термін проведення "спецоперації", який був визначений російським законодавством. Окупанти, які прибули до України ще в лютому - бажають "законно" покинути службу.
Сказали, заміни не буде жодної. Ніхто нас не хоче міняти, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, зараз досиджу, три місяці як стукне - треба якось вибиратися. Буду шукати щось на громадянці.
Водночас командування намагається втримати солдатів: агітують й залякують тим, що зіпсують їм особисту справу.
Приїжджають, агітують там: "Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться". Лякають, що характеристику зіпсують в особистій справі, але ще нікого це не зупинило.
по темі
У Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили одразу 82 окупанти
Затриманий СБУ Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу
Служба безпеки затримала в Житомирській області російського агента
Окупанти з жахом очікують на постачання ЗСУ нової зброї з-за кордону, а також заздрять нашим захисникам через "Байрактари"
В окупованому Генічеську Херсонської області окупанти намагаються розпочати туристичний сезон