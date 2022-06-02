Далі говоритимемо про шостий пакет санкцій від ЄС - для кремля. У ньому нагадаю, йдеться серед іншого - про відмову Європи від російської нафти. До кінця року експорт планують скоротити на 90 відсотків.

Усе аби перекрити головне джерело прибутку москви та зупинити її військову машину. І наші журналісти вже підрахували, скільки ж втрат нестиме рф від європейського ембарго на нафту.

Шостий пакет санкцій від ЄС фактично перерізав головну артерію російського бюджету. Постачання нафтопродуктів із рф до Європи вже цього року скоротять на 90 відсотків.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Санкції явно мають на меті спонукати росію припинити цю війну та вивести свої війська, домовитися з Україною про розумний і справедливий мир.

Винятком стала Болгарія, країна пообіцяла зупинити імпорт у 2024. Також преференції отримали ще три країни - Угорщина, яка понад місяць блокувала енергетичне ембарго, Чехія та Словаччина. Вони - найбільш залежні у Європі від російських нафтопродуктів, які їм імпортують переважно через нафтопровід.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії:

Наразі залишається близько 10 або 11 відсотків імпорту російської нафти, які покриває нафтопровід "Південна Дружба". Ми домовилися, що на цей час так залишимо. Однак домовилися, що Рада повернеться до цієї теми якомога швидше, так чи інакше.

Усе ж, навіть часткові енергетичні санкції вдарять по економіці рф. Постачання за кордон енергоресурсів - одна з найголовніших статей доходу для бюджету федерації. За даними митної служби рф, у 2021 році експорт сирої нафти та нафтопродуктів становив 37% експортного виторгу.

За підрахунками Bloomberg, ембарго коштуватиме Путіну до 10 мільярдів доларів на рік. Це пов'язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже переходить з рук в руки за ціною приблизно на 34 долари за барель дешевше, ніж ціна на еталонну нафту Brent.

Ще 12 млрд доларів втрат принесе відмова Польщі та Німеччини від російської нафти, яку країни отримують через північну гілку трубопроводу "Дружба". Наразі ж європейські покупці платять кремлю близько 700 мільйонів євро. Щодня. Такі дані наводить брюссельський аналітичний центр Bruegel. Та тепер кремлю таких грошей не бачити. 90 відсотків нафти рф доправляли до ЄС танкерами. А такі об'єми спихнути Азії не вдасться. Морем це буде невигідно, на будівництво нових нафтопроводів потрібен час. Окрім того, купувати російську нафту дорожче, ніж за неї платила Європа, покупці не захочуть.

Сергій Куюн, експерт з ринку нафтопродуктів:

Росії знадобиться шукати альтернативні варіанти експорту. Для багатьох родовищ їх немає, вони будуть змушені зменшувати видобуток нафти. Тому для росії залишаться найбільш неліквідні ринки - це ринки Азії, куди дуже далеко цю нафту постачати. Відповідно це буде не так рентабельно, як у Європу. Ці логістичні витрати, які знадобляться для цього експорту дуже вдарять по прибутку від цього експорту.

Тим часом російські ЗМІ наполегливо ігнорують реальні наслідки західних санкцій для економіки рф. Мовляв, зароблятимуть стільки ж, як не більше.

На думку експертів, навіть ймовірне зниження експорту чорного золота не вплине на доходи російських компаній. Втрати обсягів буде компенсовано зростанням ціни. А оскільки подорожчання нафти потягне зростання котирувань інших енергоносіїв, це може призвести до більш сильного зміцнення рубля.

Чому ж тоді така заможна на чорне золото країна досі не змогла виготовити для себе навіть унітазів? Ці ж російські видання шукають відповіді й на подібні питання на сторінках однієї газети. Вірити у міць рубля та нафти й водночас бідкатися на "керамічну кризу" - ось вона могутня сила кремлівської пропаганди.