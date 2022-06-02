Ірина Баглай, кореспондентка:

Звичайний спальний район Києва, 24 лютого на світанку люди почули, що почалась війна по вибухах. Але хтось виїхав, хтось лишився, вони ще не усвідомлювали, що вже наступного ранку вдарять саме по їхньому будинку. "Руський мір" вирішив демілітаризувати цю територію - дитячий майданчик, житловий будинок із мирними жителями. І з цього будинку росія почала розстрілювати Київ "Калібрами" та балістичними ракетами.

Три місяці потому, як вони пережили лютневий жах - родині Віталія залишились тільки згадки про домівку.

Це зал, там шкаф був тут стєночка була, тут діван стояв...

Ракета розірвалася під балконом Віталія. І квартиру, з новими меблями та свіжим ремонтом - просто випалило.

В пыль. Ничего нету.

Потужність вибуху була така, що винесло вхідні двері. І в пастці опинились - сусіди:

Владислав Матвієнко, мешканець зруйнованого будинку:

Заблокировало у нас, я пытался открыть, я не мог открыть. Слава Богу сориентировался и брата через кухню через первый этаж выкинул.

Поранений брат - вижив дивом, бо спав на боці. Уламки розірвали руку.

Владислав Матвієнко, мешканець зруйнованого будинку:

Как врачи сказали он родился в бронированной рубашке, потому что куски балкона торчали на балконе с той стороны, в дверях. Увидел, как мимо меня пролетают двери с кухни, сзади накрыло столом.

А мати врятувати не вдалось, вона - задихнулася від чаду.

Владислав Матвієнко, мешканець зруйнованого будинку:

Тут такой котел был в окне, как в духовку посмотрел.

Поверхами ж вище - квартири лишились - без фасадних стін.

А ще без газу. І в аварійному стані, коли під'їзд може обвалитися в будь-яку мить.

Владислав Матвієнко, мешканець зруйнованого будинку:

Ну от, дивіться, залазить туда рука. Це несуча стінка, при чому між нею і сусіднім під'їздом, стінкою ось таке расстояние, пустота.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Десятки російських ракет одночасно знову летять в бік столиці. Наступного ранку - ранок, коли люди ще у своїх домівках. Поцілили цього разу у верхні поверхи цього будинку на правому березі він і нині є як мовчазне нагадування - війна в Україні ще не скінчилась. Однак люди, аби врятувати свій будинок від подальшого руйнування самотужки назбирали півтора млн грн і вже витратили їх. Вочевидь цих коштів, аби стерти сліди російської агресії - замало.

В зале нам удалось спастись, мы были в комнате, у жены со старшим сломаны ноги...

Цією дорогою ми з колегами зазвичай їздили на роботу, аби інформувати вас про хід війни. Однак першого березня росія на свою мапу цілей нанесла нову і змінила тактику. Вона вирішила закрити українським медійникам рота. Дві ракети випустили по телевежі, яка транслювала єдиний марафон. Однак вежа вистояла, а ми не перестали мовити ані на годину.

Але російські ракети вбили цілу родину і нашого колегу...

Ще один будинок - без стіни - як символ оголеного болю українців. Кадри з чоловіком, який щодня приходив до себе у квартиру - облетіли весь світ. Колишній офіцер морфлоту на камеру моїй колезі звернувся до колишніх товаришів по службі ще у радянській армії:

Большй привет, смотрите ребята, что делают ваши как бы "россияне-освободители".

А сусідку пана Павла назвали згодом українською мадонною. Вона, накривши немовля собою, врятувала донці життя.

Я только села ее кормить, а я люлю, так коленки поднимать и вот одеялком накрываю и благодаря этому малышка выжила, я ее успела закрыть.

Для столиці березень був пекельним. Росіяни гатили по Києву - і з неба, і з суходолу.

З ким воює російська армія - з продовольчими складами та торговельними центрами. По них росія нещадно гатила з моменту повномасштабного вторгнення і розбомбила зо два десятки по всій Україні. Один із них це столичний "Ретровіль". По ньому поцілили двічі. Загинуло вісім людей, рятувальники з надією намагалися врятувати під завалами живих. А ще у списку російської демілітаризації опинилися шість сусідніх будинків. Половина з яких нині не придатні для житла ну і дитячі заклади - школи, дитсадки.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Снаряд двічі в одну воронку не влучає, знаєте таку артилерійську приказку, так от в середмісті Києва вона не спрацювала. Вперше у березні від розриву російської ракети було пошкоджено фасад Лук'янівського метро та фасад сусідньої будівлі. Вже через місяць росіяни прицільно гатили саме сюди і їх ракета забрала життя нашої колеги, вона мешкала в цьому будинку, по сусідству із заводом Артема. На який російські пропагандисти одразу почали посилатися буцім-то це і є військовий об'єкт, який загрожує нацбезпеці рф.

Більш як 200 зруйнованих і пошкоджених будинків. Нині люди вимушені поневірятися по кутках - хто де: у знайомих, сусідів, родичів.

Наталія Гавриш, мешканка зруйнованого будинку:

Троєщини все больше і больше вони розходяться і в дєтской комнатє потолок пішов дугою - це страшно. Якщо зверху хтось буде меблі двигать або тупотіти сильно - воно обвалиться.

Вони подали документи, кажуть, у всі інстанції. Але замість відповідей отримали -

В'ячеслав Шевченко, мешканець зруйнованого будинку:

На 1.06.2022 года сотрудниками "Киевэкспертизы" еще не заключен договор с исполнителем работ по причине отсутствия финансирования и просчета проверки смет от подрядчиков.

І найбільше людей страшить, що на осінь вони залишаться безхатьками.

В'ячеслав Шевченко, мешканець зруйнованого будинку:

Очень все медленно происходит, я прошу у власти убрать бюрократические моменты.

А от їхні товариші по нещастю із будинку на правому березі, який рашисти розстріляли другим, власним коштом розібрали завали - і тепер збирають гроші на відбудову. Відкрили благодійний фонд.

Олена, мешканка зруйнованого будинку:

Ми мешканці цього будинку і кошти підуть виключно на реконструкцію, якщо залишок залишиться, ми передамо їх тим, кому вони потрібні.

А коштів потрібно чимало. Виділити 600 млн гривень із міського бюджету і розпочати відбудову пообіцяв мер столиці Віталій Кличко. Ще 200 обіцяють в уряді. Відбудовувати зруйноване росією допомагатимуть і європейці.