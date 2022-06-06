У понеділок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що понад 1 500 000 000 гривень вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24.

Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України.

"Приєднуйтеся до UNITED24. Зробити донейт можна в один клік на сайті u24.gov.ua", - закликав президент.