"Понад 1 500 000 000 грн за 4 тижні": Зеленський закликав долучатись до збору коштів [ Редагувати ]
У понеділок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що понад 1 500 000 000 гривень вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24.
Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України.
"Приєднуйтеся до UNITED24. Зробити донейт можна в один клік на сайті u24.gov.ua", - закликав президент.
по темі
В уряді уточнили умови нарахування виплат для переселенців, зокрема отримання допомоги на проживання
Закінчити війну в Україні можна одним наказом, відданим очільником кремля володимиром путіним
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії, багато українців, у тому числі пенсіонерів, були змушені виїхати за кордон
Російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надали громадянство України
У п'ятницю, 3 червня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб