Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

В ході нього вони обговорили боротьбу України проти російської агресії в Донецькій і Луганській областях.

В ході бесіди Зеленський розповів про свій візит на передову на Донбасі, відзначивши силу волі ЗСУ до боротьби і виділивши області, де їм необхідна додаткова міжнародна підтримка.

Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжує стояти пліч - о-пліч з Україною, і висловив співчуття всім українським сім'ям, які втратили близьких на війні.

Джонсон розповів про нову значну підтримку, яку надає уряд його країни, включаючи реактивні системи залпового вогню великої дальності для уражання позицій російської артилерії, які використовуються для обстрілу українських міст.

Зеленський і Джонсон обговорили припинення російської блокади експорту зерна з України, після чого домовилися активізувати роботу з іншими союзниками, включаючи лідерів G7, щоб домогтися прогресу в припиненні вторгнення Росії і підтримці економіки України.