А перед тим у Європарламенті виступив український спікер. Руслан Стефанчук говорив і про надання нам такої необхідної зброї, і про запровадження жорстких санкцій проти росії, і звісно - про європейську перспективу України. І саме європерспектива - була головною метою поїздки голови Верховної ради та віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної.

За візитом українських посадовців ці дні стежила наша Олена Абрамович. І зараз вона розкаже про його гуманітарну складову. А також про роботу волонтерських хабів у Франції. дивіться у її сюжеті.

До цього логістичного складу під Парижем сьогодні з'їхались чимало французьких чиновників. Ось уже три місяці поспіль саме сюди щодня прибувають пакунки для українців з усієї Франції. Подивитися, як працює хаб, приїхала віцепрем'єр міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

А мери навколишніх міст, керівник залізниці та представники інших організацій, які залучені до збору допомоги, долучилися аби розповісти й про свій вклад. Екскурсію хабом провів відповідальний за нього - представник асоціації французьких волонтерів-рятувальників Protection Civile.

Цей склад може вмістити приблизно три тисячі палетів. Допомогу сюди звозять з двох десятків інших складів по всій Франції, а ми - волонтери - потім її тут сортуємо.

За три місяці війни з цього хабу до України відправили 44 вантажні потяги їжі, ліків, одягу, ліжок та іншої гуманітарної допомоги. Окрім того, перевозили пакунки й вантажівками - звідси виїхали понад півтори сотні фур. А ще відправили два літаки з крамом, які потім повернулися з нашими біженцями на борту.

Франсуа Ріши, президент Національної федерації Цивільного захисту Франції:

Ми уже відправили 10 тисяч палетів, які вміщують чимало коробок. Це вісім тисяч тонн допомоги від мешканців Франції, котрі хочуть підтримати український народ. Ми довозимо ці вантажі до кордонів Молдови, Словаччини, Румунії та Польщі з Україною. Далі їх розподіляють по різних містах України залежно від потреби.

Щоб налагодити процес якомога ефективніше, до логістики підключилась асоціація мерів французьких міст. Зараз багато з них говорять про долучення до відбудови України.

Це наша важлива ідея, ми хочемо, щоб міста побратими взяли таке патронацтво над відбудовою регіонів, навіть не стільки з фінансової точки зору, а з точки зору політичної й духовної.

Паризький регіон взяв собі за побратимів Київ та Чернігів, каже його керівниця. Робота вже почалась.

Валері Пекрес, президентка регіону Іль-де-Франс:

Це гуманітарна допомога, підтримка у фінансуванні реконструкції, практична допомога - інженерами, техніками. Бо наш регіон спеціалізується на будівництві, ми в цьому питанні фахівці. Для допомоги з відбудовою ми обрали побратимство з Київським та Чернігівським регіонами.

Символічну подяку у вигляді сувеніра-пазла за зусилля керівниці Паризького регіону, а також українській делегації вручили волонтери з логістичного хабу.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції:

Це відзнака не мені особисто, це відзнака українському народу, в першу чергу нашому посольству, яке з першого дня координувало роботу по гуманітарній допомозі, тому я хочу подякувати. А зі свого боку ми теж відзначимо і волонтерів, і шановних мерів і керівників цієї організації.

Волонтери отримали у подарунок футболки зі написом "Підтримай Україну - Зміцни Євросоюз".