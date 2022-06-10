Фінляндія надасть Україні партію військової техніки [ Редагувати ]
Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.
Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо допомагати - готуємо новий пакет оборонної допомоги.
У заяві йдеться, що 10 червня 2022 року президент Фінляндії на пропозицію уряду ухвалив рішення, що Фінляндія направить Україні більше оборонної техніки.
Жодної додаткової інформації про те, що і коли Фінляндія збирається передати Україні не повідомляється.
5 травня прем'єр Фінляндії Санна Марін повідомила, що уряд Фінляндії готує "нове рішення про гуманітарну допомогу та підтримання реконструкції - сума складе близько 70 млн євро", також ухвалено "рішення про допомогу Україні новою оборонною технікою".
Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським повідомив, що Франція збільшить постачання Києву озброєнь, зокрема тяжких. Анонсується передача Києву шести самохідних артилерійських установок CAESAR калібром 155 мм.
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