Донеччина лишилася без світла [ Редагувати ]
У суботу, 11 червня, у всій Донецькій області зникло світло й електропостачання. Про це повідомляє Краматорська міська рада.
Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП 330, лягла одна лінія, зараз друга. Ремонті бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини.
Через бойові дії знеструмлено північ області, передусім Бахмутський та Краматорський райони, повідомляє Донецька ОВА.
Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено електролінії в районі Торецька, що у свою чергу потягнуло відключення підстанцій НЕК "Укренерго" на території області. Без електрики Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут - усі найбільші міста на вільній території Донеччини.
Нагадаємо, що наприкінці травня Донецька та Луганська області залишились без газу, його відновлення неможливе через бойові дії.
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