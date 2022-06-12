Росіяни мають перевагу у живій силі та техніці, але щодня продовжують вчиняти сотні воєнних злочинів! У Кропивницькому прокурори прийняли вже майже дві тисячі звернень від громадян щодо злочинних дій ворога. Більшість постраждалих - це жителі Донецької, Луганської та Харківської областей.

На цих фото - все, що залишилося від двох квартир Марини в Маріуполі. До 15 березня жінка разом із п'ятирічним сином ховалася в бомбосховищі місцевої лікарні.

Марина Гризій, переселенка з Маріуполя:

Був такий день, що обстрілювали і наш район, і в клініку нашу було два прямих попадання, діти вони просто були в такому шоці, це сльози, це крики, це істерики, було дуже страшно. З подвала я практично не виходила, могла вийти лише поруч з клінікою, щоб зловити якийсь зв'язок, з другого березня не було вже в місті ні світла, ні води, ні газу, ні зв'язку, ні інтернету.

Жінка вирішила - треба виїжджати. На свій страх і ризик посадила в машину сина і ще шістьох людей, що були також в укритті, - а сама сіла за кермо.

Марина Гризій, переселенка з Маріуполя:

Я їхала, я взагалі нікуди не дивилась, тобто ось я і асфальт. Тому що там було дуже багато нерозірваних мін, осколків снарядів, я дуже хвилювалась, щоб не порізати скати, адже ми б просто більше з міста не виїхали, або щоб не підірватися на міні нерозірваній.

Багато друзів та рідних Марини не змогли виїхати з Маріуполя. Що з ними зараз - жінка і досі не знає.

Марина Гризій, переселенка з Маріуполя:

Багато хто з родичів там залишились, які просто не мали як виїхати з міста. Тому зв'язку з ким є, з ким немає, за деяких ми навіть не знаємо живі - не живі. І не знаємо навіть як дізнатися.

У Кропивницькому Марина звернулася до прокуратури. Просить допомогти дізнатися бодай щось про її чоловіка, який пішов захищати Україну у перші ж дні повномасштабного вторгнення росії.

Марина Гризій, вимушена переселенка з Маріуполя:

В штаб, Верещук, в СБУ, в прикордонну службу, в інформаційне бюро, в поліцію, Червоний Хрест, писали - дзвонили. Мені цікавий статус мого чоловіка - військовополонений чи безвісти зниклий, бо це два різні статуси, вроді якоби він числиться як військовополонений, але відповіді немає.

А це вже Ірина - показує нам фотографії свого будинку в селищі Вільхівка, що недалеко від Харкова. Його зруйнували російські військові.

Ірина Ларіна, вимушена переселенка із Харківської обл.:

Вони поставили свою техніку ну скажим даже за моїм будинком, коли вже на протилежний берег прилетів снаряд - ми мешкаємо вдоль озера - і коли прилетів снаряд і в наші вікна попали осколки, ми не витримали й втікли оттуда, практично всі люди покидали свої домівки.

У Кропивницькій окружній прокуратурі розповідають - уже взяли свідчення про злочини росіян у майже двох тисяч вимушених переселенців із Донеччини, Луганщини та Харківщини.

Ольга Дьячкова, прокурорка Кропивницької окружної прокуратури:

Особам, яким було завдано фізична, майнова, або моральна шкода від воєнних злочинів, вчинених військовими російської федерації, вони подають ті чи інші докази, які будуть використані для доведення вини країни-агресора.

Володимир Ізотов, керівник Кропивницької окружної прокуратури:

За результатами роботи зареєстровано 44 кримінальні провадження за Ст. 438 - порушення законів та звичаїв війни. Після прийняття заяви про вчинений злочин, прокурором допитується потерпіла особа та матеріали передаються до СБУ в Кіровоградській області.

Усі матеріали кримінальних проваджень прокурори також обіцяють передати до Міжнародних судів.