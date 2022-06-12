Шантажувала сім'ї воїнів ЗСУ: СБУ викрила банду шахраїв [ Редагувати ]
У Запорізькій області співробітники СБУ викрили шахрайську схему. Члени банди телефонували рідним та близьким військовим ЗСУ й пропонували "допомогти" їм у визволенні бійця з полону. Про це повідомляється на Facebook-сторінці СБУ.
За свої "послуги" шахраї вимагали окрему плату, а їх розцінки різнилися від емоційного стану родичів:
- телефонна розмова з полоненим - від 10 до 50 тисяч гривень;
- визволення з полону - від 50 до 200 тисяч гривень;
- перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень.
Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, - просто зникали зі зв’язку.
Аби підтвердити правдоподібність своїх слів, шахраї моніторили інтернет та збирали дані про зниклих безвісти українських військових або ж їх родичів.
Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми.
Також злочинець мав й спільницю, яка відповідала за фінансову складову, забезпечувала мобільні дзвінки, змінювала номери й операторів зв’язку. Жінку вже затримали.
Під час обшуків у підозрюваної було вилучено:
- комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;
- велику кількість мобільних телефонів і сім-карток;
- банківські картки для отримання платежів;
- чверть мільйона гривень готівкою.
У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.
по темі
Банк вже звернувся до правоохоронних органів з приводу зупинки роботи та ліквідації цього і подібних шахрайських ресурсів
Маріуполь, який знаходиться під контролем російських бойовиків, взимку може залишитися без опалення
Президент США Джо Байден заявив, що президент росії володимир путін не просто вторгнувся в Україну
Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту своєї незалежності
Але оборону тут тримають - просто якісь надпотужні чоловіки. Цей хлопець на першому місяці вторгнення був поранений в груди, біля серця. Відлежав у шпиталі після операції, і - знову повернувся в стрій. До своїх.