У Запорізькій області співробітники СБУ викрили шахрайську схему. Члени банди телефонували рідним та близьким військовим ЗСУ й пропонували "допомогти" їм у визволенні бійця з полону. Про це повідомляється на Facebook-сторінці СБУ.

За свої "послуги" шахраї вимагали окрему плату, а їх розцінки різнилися від емоційного стану родичів:

телефонна розмова з полоненим - від 10 до 50 тисяч гривень;

визволення з полону - від 50 до 200 тисяч гривень;

перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень.

Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, - просто зникали зі зв’язку.

Аби підтвердити правдоподібність своїх слів, шахраї моніторили інтернет та збирали дані про зниклих безвісти українських військових або ж їх родичів.

Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми.

Також злочинець мав й спільницю, яка відповідала за фінансову складову, забезпечувала мобільні дзвінки, змінювала номери й операторів зв’язку. Жінку вже затримали.

Під час обшуків у підозрюваної було вилучено:

комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;

велику кількість мобільних телефонів і сім-карток;

банківські картки для отримання платежів;

чверть мільйона гривень готівкою.