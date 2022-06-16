У росії зробили нову заяву про застосування ядерної зброї [ Редагувати ]
Росія заперечує ідеологію "обмеженої ядерної війни", якої начебто дотримуються США, та вважає неприпустимим використання ядерної зброї. З такою виступив заступник глави МЗС рф Сергій Рябков в ефірі росТБ.
Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам.
Они (американці - ред.) пытаются нас обвинить в том, что мы якобы ведем некую риторическую "игру" по тематике гипотетического применения ядерного оружия. Это совершенно не соответствует действительности.
Як повідомляли "Подробиці", станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.
Країна-агресор росія має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. Третє місце у Китаю - 350 боєголовок.
Нагадаємо, що посол рф у Великій Британії Андрій Келін заявив наприкінці травня, що росія не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.
по темі
Станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080. Країна-агресор росія, згідно з оцінками SIPRI, має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428
Президент росії володимир путін, погрожуючи нанести ядерний удар, насправді, побоїться втілити свої погрози у життя
Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту своєї незалежності
Тейківська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення проводить навчання з використанням стратегічних комплексів "Ярс"
Росія не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України