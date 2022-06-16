Росія заперечує ідеологію "обмеженої ядерної війни", якої начебто дотримуються США, та вважає неприпустимим використання ядерної зброї. З такою виступив заступник глави МЗС рф Сергій Рябков в ефірі росТБ.

Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам. Они (американці - ред.) пытаются нас обвинить в том, что мы якобы ведем некую риторическую "игру" по тематике гипотетического применения ядерного оружия. Это совершенно не соответствует действительности.

Як повідомляли "Подробиці", станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.

Країна-агресор росія має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. Третє місце у Китаю - 350 боєголовок.

Нагадаємо, що посол рф у Великій Британії Андрій Келін заявив наприкінці травня, що росія не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.