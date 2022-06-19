Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв відмовився приймати від Росії орден Олександра Невського. Ба більше в присутності Путіна заявив, що не підтримує незалежність так званої ЛДНР, яку визнає Росія.А ще Косова, Південної Осетії, Абхазії та, мед у вуха КНР, Тайвань. Тобто Казахстан дав чітко зрозуміти світові свою риторику.

Чи повернеться Казахстану це тепер протистоянням з Кремлем? І навіщо країна приймає підсанкційних біженців із Росії? Марина Біленька розбиралася в темі.

Кров, піт, сльози, пекельна праця та нескінченна тривога за близьких. З початком Другої світової війни чоловіки йшли на фронт, а жінки та діти з західних регіонів СРСР їхали шукати прихисток у Казахстані. Сьогодні країна знову надає притулок втікачам. Але не воєнним - а санкційним.

З 24-го лютого кордон Казахстану перетнули понад 166 тисяч росіян, - такі останні дані станом на квітень оприлюднили в МВС країни.

Галим Байтук - блогер з Казахстану:

А поїхали вони з Росії не з політичних, а з економічних міркувань. Тимчасово. До кращих часів. А у голові все той самий "Кримнаш"... П'ята колона. Ще більше сепаратистська, ще більше кримнашистська. З Соловйовим у голові, з Путіним у серці.

Блогери їдуть сюди, бо тут не заблоковані соцмережі. А компанії перевозять сюди своїх співробітників, бо можна продовжувати вести міжнародний бізнес.

Тих, хто переїхав через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - одиниці.

Артур Шадрін - емігрант з РФ:

Я помню я встал, я всегда раньше Татьяны просыпаюсь, хожу туда-сюда по комнате, в этот момент просыпается Татьяна, говорит: Любимка, доброе утро, я ей очень хорошо помню, отвечаю «не доброе утро, началась война».

Як повідомляє видання «Дойче Велле», Артур Шадрін разом з дружиною ухвалили рішення про виїзд з Росії одноголосно вранці 24-го лютого. І вже за два тижні вони були в Алмати.

Алиса, ты что-то слышала о войне с Украиной? - Давайте, про что-нибудь другое.

Особливо цікавим Казахстан став для російської айті-індустрії. При чому переїжджають не просто окремі спеціалісти, а цілі компанії, - про це пише видання «Кью-Монітор».

Багдат Мусін - міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану:

Айтишники - это те люди, которые могут находится здесь в комфортных условиях, например, в предгорьях Алматы и работать на глобальные компании. Что от этого получает Казахстан? Им будут платить извне в экономику Казахстана зарплату, а он, этот человек, тратит эту заработную плату здесь.

Популярний Казахстан також серед російських працівників банківської сфери, PR, консалтингу й журналістів. Усі вони можуть перебували в країні до 90-та днів - достатньо внутрішнього паспорта РФ. А процедура оформлення дозволу на тимчасове проживання не є складною.

Толеген Талгатбеков - головний експерт Управління зовнішньої міграції МВС Казахстану:

Необходимо отметить, що за получением вида на жительство граждан росии обратилось тища триста человек. В основном граждане России пребывают в городах Нурсултан, Алматы и приграничных территориях с РФ.

Як пише видання «Форбс» ще одним плюсом емігранти відзначають відсутність мовного бар'єру. Російська використовується в офіційних документах нарівні з казахською як «міжнаціональна». До того ж для суттєвої частини місцевого населення вона є рідною.

Хто не наважився на ПМЖ - нині просто використовує країну в обхід санкцій. Наприклад, щоб придбати люксовий одяг і аксесуари.

Двухдневный автобусный тур предлагают россиянам отечественные операторы. 12-часовой шопинг в брендовых магазинах, питание, проживание в отеле - обойдется такая поездка в 30 тысяч рублей или по-нашему 200 тысяч тенге.

Окрім того, шаленої популярності набув так званий «картковий туризм». Це коли росіяни оформлюють ідентифікаційний номер платника податків Казахстану, а потім з ним відкривають картковий рахунок в одному з тамтешніх банків. Такою візою чи мастеркардом вони можуть користуватися будь-де у світі, чого не скажеш про російські картки.

Охочих скористатися такою послугою зросла в 16!!! разів, порівняно з показниками минулого року. Владі Казахстану навіть довелося обмежити видачу коду платника податків для іноземців. Як результат - послуга стала недоступною онлайн. Але в Центрах обслуговування населення - номер можна одержати особисто в руки.

Для Росії Казахстан завжди був важливим стратегічним партнером. Та попри близькі зв'язки з РФ, країна також вибудувала хороші відносини з Заходом і не хоче опинитися у списку поряд з державою-ізгоєм.

Отож з початком війни в Україні офіційний Нурсултан чітко дав зрозуміти Москві, що не допомагатиме їй обходити санкції. До того ж Президент Касим-Жомарт Токаєв - єдиний серед лідерів країн Центральної Азії, хто зателефонував президенту Володимиру Зеленському після вторгнення Росії і запропонував посередницькі послуги.

Остаточного краху стосунки двох країн зазнали напередодні - під час дискусії в рамках Петербурзького Міжнародного економічного форуму. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян поцікавилася думкою президента Казахстану щодо так званої "спецоперації" в Україні. Його сенсаційна відповідь шокувала присутніх. Серед який був Путін.

Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану:

Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк.

Водночас на тому ж форумі Токаєв засудив російських політиків і медійників, які дозволяли собі некоректні висловлювання щодо Казахстану.

Ще раз підкреслив, що не буде порушувати санкції на вигоду РФ. А от до чесного співробітництва його країна відкрита. Російським бізнесменам Токаєв пообіцяв сприятливий інвестиційний клімат.