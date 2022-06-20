ЗСУ знищили скупчення живої сили та техніки окупанта на півдні [ Редагувати ]
На півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Скутий в просуванні по суші, ворог активізував повітряні удари. В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по бомбардувальнику ЗСУ крилату ракету класу"повітря-повітря".
Майстерність нашого пілота виявилася у віртуозному ухиленні від атаки.
Також в Херсонській області ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але "віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі".
У Миколаївській області зенітно-ракетним підрозділом ВСУ точно знищений безпілотний розвідник.
Загальні втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та два військові автомобілі.
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