На півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Скутий в просуванні по суші, ворог активізував повітряні удари. В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по бомбардувальнику ЗСУ крилату ракету класу"повітря-повітря".

Майстерність нашого пілота виявилася у віртуозному ухиленні від атаки.

Також в Херсонській області ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але "віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі".

У Миколаївській області зенітно-ракетним підрозділом ВСУ точно знищений безпілотний розвідник.

Загальні втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та два військові автомобілі.