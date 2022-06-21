Окупанти накрили "Градами" школу в Авдіївці [ Редагувати ]
Вночі на вівторок, 21 червня, окупанти накрили "Градами" з магнієвими зарядами школу в Авдіївці Донецької області. Про це повідомляється у Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
Унаслідок обстрілу школу N6 знищено.
Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж в Донецькій області окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.
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