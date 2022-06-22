Німецькі журналісти потрапили під обстріл у Лисичанську [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Німецькі журналісти видання Bild потрапили під обстріл На виїзді з Лисичанська. Окупанти обстріляли їхній автомобіль.
Про це повідомляє у Twitter журналіст Пол Ронцхаймер.
"Ми щойно потрапили під обстріл на виході з Лисичанська, який майже оточений. Слава богу, Гіоргос, Вадим і я не постраждали, в машині розбилося тільки одне скло. Росіяни активно атакували дорогу з міномета. До цього ми були всередині Лисичанська", - написав він.
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