На автозаправках в Україні черги потроху зменшуються - втім, з'являється певний ажіотаж на СТО. Автовласники скаржаться - пальне їм продають такої якості, що доводиться мало не одразу ремонтувати машину. Як уберегти автомобіль від шкідливої заправки - розбиралася Ніна Коломієць.

Щойно заправився - і одразу довелося ремонтувати машину, скаржиться киянин Антон Бутенко.

Антон Бутенко, автовласник:

Довольно много мотаюсь по Украине, так как семья сейчас в Хмельницкой области, и заправляюсь не всегда в проверенных заправках. Последний раз заправился дизелем не очень хорошего качества - машина начала дымить. При заводке автомобиля белый дым с выхлопной трубы, которого раньше не было.

На СТО кажуть - машини з поломками після невдалої заправки нерідко вишикуються в чергу! Адже в умовах дефіциту пального автовласники заправляються абиде й абичим.

Ігор Худяков, директор СТО:

Вот для сравнения как выглядит новый фильтр-сеточка, вот для сравнения, каким он был. При том, что человек до этого ездил все хорошо, потом он заправился то ли с канистры, то ли никто ж не признается. Сеточку забило, вышел из строя насос, машина никуда не едет. Не набирает ни обороты, ни скорость.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Заправка автомобіля нині - наче лотерея. Адже невідомо, чи буде на АЗС потрібний вид пального, чи вистачить його для всіх машин у черзі. А ще - чи не буде там шкідливих домішок, які здатні вивести авто із ладу.

Пік дефіциту пального в Україні - вже позаду, констатують аналітики ринку. Адже за чотири місяці повномасштабної війни - вдалося вибудувати нові ланцюги постачання бензину й дизеля з Європи.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95":

Кількість імпортерів зросла удвічі і вона сьогодні більша, ніж до війни. Є постачання навіть із Західної Європи, це Нідерландів, Бельгії і поставки, які навіть самі європейці ніколи уявити не могли. Ніхто ніколи цього не робив. Фактично українці зараз розвертають нафтові потоки зі сходу на захід - у зворотному напрямку.

Більш-менш стабілізувалися й ціни на пальне. Цифри на табло заправок моніторять інспектори Держпродспоживслужби. Тим, хто намагається нажитися на ажіотажі, - виписують штраф.

Олег Рубан, начальник Гу Держпродспоживслужби в Києві:

За минулий місяць проведено понад 100 перевірок АЗС, накладено штрафи більше полутора мільйонів гривень - майже 30% було за порушення цін, недекларування цін.

А от що саме заливають до баків - виключно на совісті заправників, оскільки лабораторні перевірки зараз - призупинені. І це розв'язує руки недобросовісним продавцям.

Олег Рубан, начальник Гу Держпродспоживслужби в Києві:

Ми щодня у місті Київ отримуємо звернення громадян від 5 до 10 випадків щодо скарження на якість палива. Щодо не роботи двигуна, щодо неякісної роботи автівки. Сьогодні, через воєнний стан, введений мораторій на даний вид нагляду, є ще деякі шахрайські дії з боку АЗС. А саме недолив літрів в автівки, по-друге, це якісь - невідомі речовини додаються в паливо.

Ремонт машини після неякісного пального обійдеться автовласнику - щонайменше у півтори тисячі гривень, розповідають на СТО. Якщо ж при цьому бензин був із їдкими домішками - вартість може зрости в рази.

Ігор Худяков, директор СТО:

У нас был автомобиль - человек заправился каким-то непонятным топливом с клеевой субстанцией, там все закончилось ремонтом мотора, потому что клапана поприлипали, поприклеивались к головке блока, пришлось разбирать это, перемывать, чистить, собирать заново.

Не купувати пальне невідомого походження у каністрах та не заправлятися на сумнівних АЗС - радять фахівці енергетичної галузі. А ще - звикати до економії пального. Адже в умовах війни нафтопереробна галузь України - для ворога серед цілей номер один.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95":

В будь-який час може статися якийсь форс-мажор, може буде зруйновані якісь транспортні коридори. Треба бути раціональним. Це пальне треба іншим споживачам. Це бізнес, це військові, це муніципалітети, силові органи інші. По-друге, ми пришвидшуємо створення запасів. Тому що в країні, яка воює, не може не бути запасів.

Шлях жорсткої економії пального у часи Другої світової проходили у США. Тоді - влада закликала людей використовувати власний транспорт якомога рідше, за можливості - об'єднуватися та їхати разом одним авто. Навіть створювали спеціальні плакати з закликом: "Коли ти їдеш один - ти їдеш із Гітлером!" Тобто підіграєш ворогу.