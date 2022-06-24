Єдиний ринок із вільним рухом товарів, послуг, капіталу та людей. 32 тисячі євро ВВП на душу населення, високі стандарти життя, взаємоповага та взаємодопомога. Все це переваги, які надає країнам-учасницям членство в ЄС. А створити їх допомогло об'єднання довкола спільних цінностей - демократії, поваги до прав людини та толерантності. Як Євросоюз конвертує їх у добробут громадян - розповість Ольга Жидецька.

Історія найуспішнішого інтеграційного об'єднання у світі починається з економічної кооперації шести найпотужніших європейських країн, що мусили відбудовувати своє життя на згарищі, яке лишила по собі Друга світова.

Та незабаром стало зрозуміло, що економічне зростання й добробут прямопропорційно залежать від поглиблення співпраці в інших сферах, і можливі лише за взаємоповаги й підтримки. Отже, у лютому 1992 року 12 країн-засновниць підписали угоду про створення рівноправного об'єднання вільних держав - Європейського союзу. Ось що про його засади говорить друга стаття.

…Союз заснований на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності статей, права закону і поваги до прав людини...

За три десятки років існування європейська родина зросла до 27 країн з населенням майже пів мільярда людей. Із загальним ВВП близько 15 трильйонів євро. Яскравим прикладом реалізації потенціалу від вступу до ЄС є Польща. До Євро спілки країна приєдналася першого травня 2004 року.

Александр Квасневський, президент Польщі:

Сьогодні мрії стали дійсністю. Сьогодні Польща долучилася до європейської родини.

Одразу після вступу Польща стала європейським лідером з економічного зростання. За десять років ВВП країни збільшився понад ніж удвічі. Польські підприємства активно включилися у конкуренцію на єдиному ринку, громадяни Польщі дістали змогу працювати в інших країнах-членах ЄС, а студенти отримали європейські стипендії. Реформи для досягнення стандартів Євросоюзу допомогли країні швидко й успішно модернізуватися.

Анджей Кубишяк, заступник директора Польського економічного інституту:

З наших останніх досліджень видно, що прийняття Польщі до Євросоюзу призвело до радикальної зміни моделі господарювання у Польщі. Доступ до такого великого ринку, яким є ЄС, спричинив гігантський приріст експорту з нашої країни. Це призвело до буму інвестицій, економічного піднесення та збільшення кількості робочих місць.

Серед переваг, які мають країни-члени - чесна конкуренція та вільна торгівля, вільний рух громадян всередині спілки, спрощений обіг фінансів, єдина міцна валюта, доступ національних урядів до дешевих кредитів та грантів. Однак задля спільної вигоди країни-учасниці мають дотримуватися єдиних правил та стандартів - дуже високих. Це і вимоги щодо демократичності законодавства, економічного балансу, дотримання прав людини, екологічна безпека.

Ухвалює правила міждержавного співіснування Європарламент - де засідають представники всіх країн-членів. Упроваджує їх та стежить за дотриманням Єврокомісія. Доходить і до покарань - зокрема Польща наразилася на штраф через скандальну судову реформу, що підірвала незалежність служителів Феміди.

Членство в ЄС - вільний вибір країн. Тож Велика Британія, яка від початку стояла у витоків Євро спілки, вирішила вийти з об'єднання.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Мова про використання нових повноважень - поверненого суверенітету - для здійснення змін, за які проголосували люди. Тому що, попри всі сильні сторони та чудові якості, ЄС розвивався протягом 50 років у напрямку, який більше не підходить цій країні.

Щоправда, Лондон і досі розплутує клубок проблем, які виникли після Брекзиту. Це і нестача робочої сили, і руйнування вибудованих роками логістичних ланцюжків.

Тим часом ЄС, попри всі потрясіння, які світ пережив останніми роками, демонструє стабільне зростання. Та готується прийняти до своїх лав нових членів.