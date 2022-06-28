Ціни на бензин і дизель в Україні стабілізувалися [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
У вівторок, 28 червня, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні, у порівнянні з попереднім торговим днем, майже не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Проте паливо є не у всіх мережах АЗС.
Середні роздрібні ціни:
- на бензин А-95 становлять 50,68 гривень за літр (+0,00 гривень),
- на дизельне паливо - 57,05 гривень за літр (+0,07 гривень),
- на автогаз - 41,77 гривень за літр (-0,10 гривень).
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