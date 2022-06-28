У вівторок, 28 червня, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні, у порівнянні з попереднім торговим днем, майже не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Проте паливо є не у всіх мережах АЗС.

Середні роздрібні ціни: