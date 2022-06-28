Імпорт цілої низки товарів - це те, про що може забути і росія - загалом, і її найбільш західне місто - Калінінград, зокрема. Через санкції. І саме ситуація навколо Калінінграда стала приводом чергових погроз кремля. Дійшло до того, що москва погрожує війною не лише Литві, а всьому НАТО.

Чи зважиться росія відкрити ще один фронт - прибалтійський? Дивіться далі.

Калінінградська область - анклав Росії серед Європи. Вона межує лише з Польщею та Литвою. І щоб дістатися сюди автошляхами або залізницею з Москви - потрібно перетнути кілька міжнародних кордонів. Так було раніше. Зараз - після того як Росія пішла війною на Україну - Калінінград опинився відрізаним від "материнських земель". Литва запровадила санкції: обмежила транзит російських вантажів своєю територією.

Ґітанас Науседа - президент Литви:

Ми просто впроваджуємо санкції, які були введені на рівні Європейського Союзу, і це не має нічого спільного з двосторонніми відносинами між Росією та Литвою. Ми виконуємо те, що прописала Єврокомісія, і наші рішення на рівні Європейського Союзу.

Антон Аліханов - губернатор Калінінградської області:

По нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ. Это грузы в том числе строительные материалы: цемент, металы - целый ряд других важных и для строительства, и для производства, готовая продукция? которая вывозилась из нашей территории.

У Кремлі рішення Вільнюса засудили. І одразу почали... погрожувати. І не лише Литві, а й всьому НАТО, оскільки країна є членом альянсу.

Щодо НАТО, то й туди Литву взяли в 2004 з урахуванням проблеми калінінградського транзиту. Таким чином, неприпустима поведінка Вільнюса тепер ставить під удар весь цей військово-політичний блок, який де-юре починає руками однієї зі своїх країн-членів неприйнятну блокаду суб'єкта РФ. Останню можна оцінити як пряму агресію щодо Росії, що буквально змушує нас негайно вдатися до належного самозахисту.

Андрій Клімов, депутат Ради федерації РФ

Як розцінювати такі заяви? Росія хоче оголосити війну країнам Балтії і в цілому НАТО? Або ж це черговий шантаж і залякування? Експерти не виключають, що росіяни можуть спробувати захопити Сувальський коридор - до нього входять райони Литви та Польщі поблизу російського кордону. І саме ця територія відокремлює Калінінградську область від Білорусі.

Володимир Путін - президент РФ:

Мы в течение ближайших месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы Искандер М. Которые, как известно, применять, как баллистические, также крылатые ракеты, причем, как в обычном, так и ядерном исполнении.

Військовий сценарій, литовська влада вважає, малоймовірним. Та нашкодити рф може і по-іншому - відімкнути, наприклад, країни Балтії від "електричного кільця" BRELL - це енергетична система, що сполучає рф, Білорусь, Литву, Латвію і Естонію. Однак, вона вже зараз доживає свої останні роки. Оскільки раніше країни Балтії заявили, що до 2025 повністю відмовляться від російської енергетики. А після повномасштабного вторгнення рф в Україну, процес цей вирішили пришвидшити .

Ґітанас Науседа - президент Литви:

Реакція може бути різною, але я сподіваюся, що якщо буде роз'яснення змісту введених санкцій, ймовірно, російська сторона просто зрозуміє і заспокоїться. Проте ми готові до якихось недружніх дій з боку Росії, таких як відключення від системи BRELL або щось інше. Та я не вірю, що Росія кине нам військовий виклик, тому що ми є членом НАТО.

Литва заборонила транзит лише підсанкційних російських товарів, а це: метали, вугілля, будівельні матеріали та передові технології. За словами губернатора Калінінградської області, до списку також потрапили автомобілі, алкоголь, сигарети та низка промислових товарів. І таку заборону москва називає блокодаю. Самі жителі Калінінграда думають дещо інакше.

Володимир - житель Калінінграда:

Ну это стройматериалы, откуда у нас деньги? Мы дома не строим. Живем, квартиру снимаем, плачу там 15 тысяч. Это миллионеры беспокоятся, особняки кто строят, олигархи разные.

Та російська влада продовжує нагнітати. Попри те, що всі санкційні товари федерація може постачати до Калінінграду самостійно - морем. Це звісно ускладнює логістику, займе більше часу та буде значно дорожче. Однак можливо. Такий наслідок загарбницької політики кремля. Оскільки територія Калінінграду - це етнічні землі Німеччини, а не рф.

Микола Давидюк – політолог:

Усі анексовані російські території зазнають великих збитків, зазнають великого економічного краху, тому що це території, які не мають правильних логістичних систем. І вони дуже часто залежать від сусідніх територій, оскільки росія забігала, крала ці території, потім назад відступала. Відповідно, вони не мають органічної логістики, так, щоб сполучатися зі своїми материнськими територіями.

Калінінградська область - насправді збиткова територія для москви. Однак, дуже важлива як частина ідеології. Оскільки, дісталася СРСР як "трофей" після Другої світової війни. Відтак боротися за цю територію росіяни будуть, якщо не відкрито, то підпільно. Перший напад уже здійснили - хакерське угруповання Killnet, пов'язане з рф, взламало сайти МЗС, МВС, Міноборони, Мін'юсту, а також ресурси Державної податкової інспекції Литви. Раніше угруповання оголосило "кібервійну" країнам Заходу через їхню підтримку України.