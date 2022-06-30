У Москві над "площею ДНР" підняли прапор ЛГБТ (фото) [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Працівники посольства США в росії поруч з американським прапором розмістили прапор ЛГБТ-спільноти на честь "місяця гордості", який щороку відзначається у низці країн на підтримку секс-меншин.
Посольство знаходиться у російській столиці на розі Конюшківської вулиці та Великого Дев'ятинського перевулку. Нещодавно територію біля американської амбасади мерія Москви офіційно назвала "площею ДНР".
Прапор ЛГБТ у Москві також підняло британське посольство.
Нагадаємо, що США поновили роботу посольства в Києві в середині травня.
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