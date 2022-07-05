Газ для німецьких підприємств вже подорожчав у чотири рази

Профілактично-політичні роботи. Росія попередила Німеччину про тимчасову зупинку постачання газу "Північним Потоком". Як росіяни пояснюють паузу? Чому німці їм не вірять і вже готуються до важкої та холодної зими - розкаже Тетяна Логунова з Берліна.

Вже кілька тижнів співробітники порцелянової фабрики у німецькому місті Кала уважно слідкують за міжнародними новинами. Особливо, якщо йдеться про газ. Від постачання блакитного палива та цін на нього залежить доля однієї із найстаріших мануфактур Німеччини. Адже переорієнтуватися на відновлювальні джерела енергії - виробники порцелянового посуду не можуть.

Даніель Єшоновскі, директор порцелянової фабрики:

Ми повністю залежимо від газу і не можемо обрати якусь іншу альтернативу. Тому нас дуже непокоять ціни на газ. За останній рік вони не просто виросли, вони вибухнули.

Газ для німецьких підприємств вже подорожчав у чотири рази. І якщо ріст не припиниться, керівництву фабрики доведеться скорочувати виробництво і звільняти людей.

Даніель Єшоновскі, директор порцелянової фабрики:

Ми чекаємо від політики довгострокового планування, а не точкового вирішення проблем. Скажу відверто - життя більшості людей у цій країні не зміниться, якщо літр дизелю подорожчає на 10 центів. А от якщо 175 співробітників якоїсь фабрики раптом залишаться без роботи - це вже буде проблема.

Загрози розуміють і у владних кабінетах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у великому літньому інтерв'ю назвав високі ціни на енергоносії "соціальною вибухівкою". І визнав: якщо, наприклад, за опалення помешкань німцям доведеться платити на кілька сотень євро більше, це може спричинити серйозну соціальну і політичну кризу.

Запобігти соціальному невдоволенню уряд спробує за допомогою системи додаткових субсидій та одноразових виплат. А от уникнути енергетичної кризи - схоже, вже не вдасться. Політики чесні з громадянами - наступна зима буде важкою. І холодною.

Привід для таких панічних прогнозів дає москва. Спочатку росіяни суттєво скоротили постачання палива до Німеччини. А потім повідомили: з 11 липня повністю зупинять прокачку газогоном "Північний Потік". На 10 днів - начебто у зв'язку з плановими профілактичними роботами.

Німці у такі пояснення не вірять. І не виключають, що профілактика може затягнутися на тижні, а то й місяці. Через політичний підтекст. Мовляв, у такий спосіб росія спробує помститися Німеччині за підтримку України й плани у майбутньому відмовитися від російських енергоносіїв.

План на випадок повної зупинки газопостачання у німців є. У першу чергу, блакитним паливом забезпечать приватні домогосподарства, лікарні, будинки опіки, дитсадки та школи. А вже потім газ постачатимуть промисловим підприємствам. Тож якщо його не вистачатиме, на великий бізнес чекають скрутні часи. В зоні особливого ризику - сталева, скляна та харчова галузі.