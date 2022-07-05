Чергового агента рф викрила - Служба Безпеки України. Він мав позивний "Атлант" і передавав ворогу інформацію - про міжнародну співпрацю нашої держави, зміцнення кордону з рф та проведення Операції об'єднаних сил. Йому повідомили про підозру. Докладніше у сюжеті.

"Атлант", підозрюваний у державній зраді:

В сентябре меня пригласили работать в Раду помощником-консультантом на общественных началах. Я был секретарем рабочей группы по вопросам развития государственной пограничной политики.

Цей чоловік - кілька років поспіль був помічником народного депутата України. Як сам каже, на громадських засадах. Адже навіщо взагалі отримувати зарплату - коли за роботу платить росія!

На допиті в СБУ чоловік не приховує - здійснював розвідувально-підривну діяльність в інтересах кремля.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Помічник нардепа перебував на агентурному зв'язку у начальника 9 управляння 5 служби ФСБ Дмітрія Зубарєва.

"Атлант", підозрюваний у державній зраді:

В июне или июле 2017 года мы встретились опять в фатхие и он мне сказал, что является действующим сотрудником ФСБ и я подписал согласие на сотрудничество на негласной основе и он мне сказал, что у меня позывной "Атлант".

Затриманий зізнається - його куратора в першу чергу цікавила інформація про війну на сході України, про те, яку допомогу нам надають західні партнери, про внутрішню та зовнішню політику держави... Звітувати доводилося раз чи двічі на тиждень. І все це - за чималі гроші!

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тис. дол. "Винагорода" зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.

Збирати необхідну інформацію допомагали статус помічника чинного нардепа та особисті знайомства.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Помічник нардепа був завербований кадровим співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкіним під час того, як з'їздив до москви. Згодом ФСБшник передав агента на зв'язок своєму керівнику.

Затриманому слідчі СБУ повідомили про підозру в державній зраді. Поки триває слідство, він залишатиметься під вартою.