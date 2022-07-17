росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Що свідчить про серйозність, з якою командування рф сприймає загрозу з боку ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Вказано, що йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном.

Також російські окупанти посилюють заходи безпеки і в Мелітополі.

"Українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви (президента України Володимира Зеленського - ред.) про майбутні наступальні операції, щоб витиснути рф з окупованих територій це підтверджують", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці припускають, що російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступи, що пов'язується і з нещодавньою "інспекцією" глави Міноборони рф Сергія Шойгу, а також окупанти бояться атак, які Україна здійснює по командних пунктах, логістичних вузлах.

"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", - підсумували в розвідці Британії.