Зустріч Ердогана та путіна: нові подробиці розмови про Україну [ Редагувати ]
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Президент росії володимир путін обговорюватиме питання організації "зернового коридору" для України на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані.
Про це сказав помічник президента росії Юрій Ушаков.
За його словами, на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі домовилися підготувати спільний документ, який визначав би правові основи і загальний порядок вивезення зерна з українських портів.
"Ми готові продовжувати роботу на цьому треку. Ця робота буде продовжена. Питання буде безпосередньо обговорюватися між президентами 100%", - зазначив Ушаков.
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