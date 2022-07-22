Ще більше підтримки і ще більше зброї. Велика Британія надасть Україні десятки одиниць артилерії, сотні безпілотників та протитанкові комплекси. Надійти озброєння має вже найближчими тижнями. І нашим військовим воно дозволить перейти від оборони до контрнаступу по всіх напрямках, переконані в британській контрарозвідці. До того ж, там вважають, що потенціал Росії майже вичерпаний. Та й бойового духу в окупантів бракне.

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Чергове масштабне доправлення із Великої Британії. Вже найближчими тижнями до України надійдуть такі необхідні артилерійські системи. Йдеться про 36 легких гаубиць L119. Вони призначені для знищення піхоти та легкоброньованої техніки. Дальність їх ударів досягає 19 кілометрів. А в останніх модифікаціях ці гаубиці мають систему наведення з лазерними гіроскопами.

Прибудуть до України і понад два десятки самохідних установок М109. Це гаубиці на гусеничному ходу, вони трохи мобільніші на полі бою, аніж причіпні. Ці САУ оснащені інфрачервоними приладами нічного бачення і можуть переходити річки вбрід. Чекають в Києві і на радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби, які здатні знаходити місце розташування ворожих артилерійських установок. Надійдуть безпілотники із сотнями боєприпасів до них, і понад 1600 одиниць протитанкової зброї.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна.

Так Лондон розпочинає новий етап підтримки України із залученням додаткових коштів. Щоб Збройні сили могли перейти від захисту до проведення наступальних операцій. У новому пакеті - ще більш сучасні системи протиповітряної оборони та інноваційне електронне обладнання. І вже у найближчі тижні Україна зможе отримати ключову можливість для удару у відповідь, запевняє голова британської розвідки Річард Мур. За його даними, російські сили ось-ось вичерпають свій потенціал.

Річард Мур, голова служби розвідки МІ6:

Вони дуже близькі до того, щоби видихнутися. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу та матеріали протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь. А їхній бойовий дух досі високий, вони починають отримувати ще більше доброї зброї.

Голова МІ6 саме бере участь у безпековому форумі у американському Аспені. Він повідомив, що за найскромнішими підрахунками розвідки, 15 тисяч російських вояків загинули на полі бою. Це стільки ж, скільки РФ втратила за 10 років у Афганістані. І Річард Мур підкреслив, що це не хлопці середнього класу з Петербурга чи Москви, це бідні вихідці з глибинки, у більшості - представники етнічних меншин, яких Москва використовує як гарматне м'ясо.

Голова розвідки розповів, що Росія абсолютно недооцінила рівень супротиву та національної свідомості українців. Він також підтвердив слова свого колеги з американської служби ЦРУ, про те, що очільник Кремля абсолютно здоровий, а чутки про його різноманітні хвороби - лише чутки.