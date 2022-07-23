У суботу, 23 липня, президенти України і Казахстану Володимир Зеленський і Касим-Жомарт Токаєв провели телефонну розмову. Про це повідомляється у Twitter президента Зеленського.

Під час розмови український лідер подякував за принципову підтримку територіальної цілісності нашої країни.

Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих "ЛНР", "ДНР". Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин.