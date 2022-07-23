Зеленський провів розмову з президентом Казахстану: деталі [ Редагувати ]
У суботу, 23 липня, президенти України і Казахстану Володимир Зеленський і Касим-Жомарт Токаєв провели телефонну розмову. Про це повідомляється у Twitter президента Зеленського.
Під час розмови український лідер подякував за принципову підтримку територіальної цілісності нашої країни.
Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих "ЛНР", "ДНР". Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин.
Провів телефонну розмову з Президентом 🇰🇿 @TokayevKZ. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності 🇺🇦, невизнання т. зв. «ЛНР», «ДНР». Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям 🇺🇦-🇰🇿 дипвідносин.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2022
по темі
Зранку суботи, 23 липня, росія атакувала Одесу крилатими ракетами типу "Калібр"
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що становить ще більшу загрозу для України, ніж ракети
В адміністрації голови Білого дому Джо Байдена стурбовані безпекою президента України Володимира Зеленського
Служба безпеки викрили декількох хакерів, які діяли проти України
Країні-агресору росії знадобилося менше ніж доба, аби порушити домовленості угоди щодо "зернового коридору"