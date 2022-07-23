П'яні окупанти обстріляли українське село для розваги: нове перехоплення ГУР [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні за для розваги, перебуваючи в п’яному стані.
Про це повідомляє ГУР з розмови окупанти з матір’ю.
"Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові", - каже він.
До того ж окупант жаліється матері, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові.
Він також не приховує, що займається мародерством.
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