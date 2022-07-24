Увесь світ без перебільшення шокований вчорашнім ударом по Одесі. Лише у п'ятницю росія підписала у Стамбулі угоду про розблокування морських портів і створення зернового коридору, а вже наступного дня атакувала ракетами.

В українському МЗС заявили: це плювок путіна в обличчя Генсека ООН та президента Туреччини, які організували перемовини. Про те, як Одеса пережила черговий підступний напад з боку країни-агресорки - дивіться у наступному матеріалі.

Субота, одинадцята година. Одесити насолоджуються вихідним днем, гуляють містом, відпочивають у кафе. Зненацька - ракетна атака.

Це вперше росія атакувала Центр Одеси. Саме в Центрі знаходиться морській торговельний порт. Ділянки, куди поцілили рашисти, ми навмисно не показуємо задля безпеки.

Наталя Гуменюк, начальник Об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня України:

Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеській морській торговий порт, оскільки випущені чотири ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря були спрямовані саме в цьому напрямку. І дві з них було знищено, збито силами протиповітряної оборони, дві - влучили в об'єкти інфраструктури самого порту.

Власне в Зерносховища ракети не влучили. Влетіли у помпову станцію, там сталася пожежа, яку рятувальники швидко погасили. Втім, за даними обласної військової адміністрації - внаслідок атаки є постраждалі.

Поблизу порту - пошкоджені житлові будинки: в багатьох - вибиті шибки. Зінаїда лише у червні переїхала з родиною до Одеси з тимчасово окупованого Бердянська. Каже: ударна хвиля була надзвичайно потужною.

Зінаїда Товмасян, переселенка з Бердянська:

Взрослые испугались, а дети вообще - у детей была паника. Дочка, которая была в квартире в данный момент, испугалась, начала плакать - я ее спрятала за бронированную дверь, пока пыталась собрать вещи Для меня - это террористы, для меня это убийцы - убийцы и оккупанты!

Експерти кажуть: цією атакою росія продемонструвала, що взагалі не збиралася виконувати жодних домовленостей щодо створення морського коридору для вивезення українського зерна. Мовляв, плани москви не змінилися. Вона і надалі буде посилювати продовольчу кризу у світі. Зокрема і в країнах Африки.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Другий фактор від цього - це те, що голод спричинить велику міграційну кризу. Тобто велика кількість мігрантів з Африки будуть намагатися шукати кращої долі саме в Європі. Тобто те, що зараз робить російська федерація - це не що інше, як світового рівня тероризм.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Удар по Одесі - це насправді черговий другий удар по генеральному секретарю ООН. Україна зробить все від неї залежне, щоб ця домовленість запрацювала, але безумовно без жодних компромісів щодо безпеки України.

Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Я побачила реакцію ООН, пана Гутерреша. Але за цією реакцією мають бути конкретні дії, якщо не буде дій, то це буде спонукати путіна думати, що йому можна продовжувати свій терор і щодо цивільних, і щодо цілого цивілізованого світу.

У військовій адміністрації також впевнені: це була продумана атака і таким чином росія показала всьому світові свою зневагу до міжнародної спільноти.

Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації: