Скільки років піде на відновлення Луганщини [ Редагувати ]
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що відновлення Луганської області займе щонайменше 10 років. Це стосується розмінування всього регіону. Про це повідомляє Ukraine NOW.
Наразі у населених пунктах області, де тривали тяжкі бойові дії, повністю зруйнована критична інфраструктура. У зв'язку з цим, 90% житлових будинків обстріляно і 70% з них доведеться зносити, оскільки вони не підлягають відновленню.
Голова військової обладміністрації наголосив, що ЗСУ тримають оборону Луганської області, а також успішно знищують склади, казарми, командні пункти російських окупантів.
За словами Гайдая, у ворога погіршилася логістика підвезення на фронт боєприпасів. Він також зазначив, що в атаку кидають найманців приватних військових компаній.
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