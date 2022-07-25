Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що відновлення Луганської області займе щонайменше 10 років. Це стосується розмінування всього регіону. Про це повідомляє Ukraine NOW.

Наразі у населених пунктах області, де тривали тяжкі бойові дії, повністю зруйнована критична інфраструктура. У зв'язку з цим, 90% житлових будинків обстріляно і 70% з них доведеться зносити, оскільки вони не підлягають відновленню.

Голова військової обладміністрації наголосив, що ЗСУ тримають оборону Луганської області, а також успішно знищують склади, казарми, командні пункти російських окупантів.

За словами Гайдая, у ворога погіршилася логістика підвезення на фронт боєприпасів. Він також зазначив, що в атаку кидають найманців приватних військових компаній.