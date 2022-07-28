У Торецьку окупанти обстріляли багатоповерхівку (фото) [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні зранку в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. Ворожі снаряди потрапили у п'ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє ДСНС.
Внаслідок обстрілу було частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з п'ятого по третій поверхи будинку. Рятувальники під пошукових робіт дістали трьох людей, двох чоловіків та жінку. Ще одну людину досі шукають під завалами.
"Під завалами можливе перебування ще однієї особи. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
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