Україна засуджує жорстокі воєнні злочини, які вчиняє росії проти українських військовополонених. Міжнародний кримінальний суд повинен негайно розпочати розслідування випадків знущання, катування, нелюдського поводження та вбивств. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що нелюдське поводження з військовополоненими є серйозним порушенням Женевської конвенції і є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Закликаємо Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України", - пише пресслужба МЗС.

Україна зафіксовує й документує всі порушення міжнародного права, які стануть основою для розслідування й переслідування їх виконавців.

Росія зобов'язана забезпечувати гуманне поводження щодо військовополонених, а будь-які незаконні акти та бездіяльність країни, яка тримає в полоні військового - забороняється.