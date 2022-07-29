Звірства росіян, що вони вчиняють з українськими військовополоненими, викликають лють. ЗСУ помстяться за кожного загиблого чи скаліченого побратима.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - написав Залужний.